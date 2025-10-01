DE
«Ich habe das Gefühl, Contini wird nervös»
3:49
YB-Suche nach der Konstanz:«Ich habe das Gefühl, Contini wird nervös»

Wechselbad der Gefühle
Zeigt YB eine Aufwärtstendenz? Stimme ab!

YB, ein Mysterium. Mal hat man das Gefühl, dass alles ins Rollen komme. Was folgte, waren harte Bruchlandungen. Wie sehen es die Fans? Gib hier deine Stimme ab.
Publiziert: vor 32 Minuten
Hoch hinaus? Monteiro und seine YB-Teamkollegen befinden sich auf einer Achterbahnfahrt.
Darum gehts

  • YB zeigt wechselnde Leistungen trotz individueller Klasse und Potenzial
  • Nach fünf Siegen folgen Rückschläge im Cup und Europa-League-Auftakt
  • YB dreht 4:2-Sieg gegen Thun in letzten 30 Minuten
Lichtblicke und Rückschläge wechseln bei YB ab. «Von der individuellen Klasse ist YB mit Abstand die beste Mannschaft», findet Blick-Fussballchef Tobias Wedermann im Forza!-Podcast. «Teilweise hat man es ja gesehen, beim Spiel gegen Thun, wozu die Berner fähig sind. Aber es ist erschreckend, wie volatil sie sind.»

Nach fünf Siegen in Folge krachte YB gegen Aarau aus dem Cup und enttäuschte zum Europa-League-Auftakt gegen Panathinaikos. Es folgten 60 alarmierende Minuten gegen Thun, bevor YB im Derby seine Muskeln spielen liess und in der letzten halben Stunde das Ruder zum 4:2-Sieg herumriss.

Wie ist diese YB-Achterbahnfahrt zu werten? Teile uns hier deine Meinung mit!

Die Auflösung folgt vor dem Auftritt in Bukarest, der zweiten YB-Chance in der Europa League am Donnerstagabend (18.45 Uhr).

