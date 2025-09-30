DE
Bis 2027
YB verlängert mit Joël Monteiro

Joël Monteiro bleibt bei YB. Der Stürmer verlängert seinen Vertrag bis 2027.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Joël Monteiro verlängert in der Hauptstadt bis 2027.
Foto: BSC YB via X

Darum gehts

  • YB verlängert mit Joël Monteiro bis 2027
  • Monteiro gewann zwei Meistertitel und einmal den Cup
  • 140 Spiele, 25 Tore und 21 Assists seit 2021
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Good News für die Fans aus der Hauptstadt: YB verlängert mit Offensivspieler Joël Monteiro (26) bis 2027. 

Der fünffache Nati-Spieler wechselt im März 2021 vom Team Vaud U21 zu den Bernern, erzielt seither in 140 Spielen 25 Tore und 21 Assists. Ausserdem gewinnt er zwei Meistertitel sowie einmal den Cup.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
8
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
4
14
3
FC Thun
FC Thun
7
3
13
4
FC Zürich
FC Zürich
7
1
13
5
FC Basel
FC Basel
7
3
12
6
FC Sion
FC Sion
7
3
11
7
FC Luzern
FC Luzern
7
1
11
8
Servette FC
Servette FC
7
0
8
9
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthur
FC Winterthur
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Super League
Super League
