Joël Monteiro bleibt bei YB. Der Stürmer verlängert seinen Vertrag bis 2027.

Joël Monteiro verlängert in der Hauptstadt bis 2027. Foto: BSC YB via X

Darum gehts YB verlängert mit Joël Monteiro bis 2027

Monteiro gewann zwei Meistertitel und einmal den Cup

140 Spiele, 25 Tore und 21 Assists seit 2021

Good News für die Fans aus der Hauptstadt: YB verlängert mit Offensivspieler Joël Monteiro (26) bis 2027.

Der fünffache Nati-Spieler wechselt im März 2021 vom Team Vaud U21 zu den Bernern, erzielt seither in 140 Spielen 25 Tore und 21 Assists. Ausserdem gewinnt er zwei Meistertitel sowie einmal den Cup.

