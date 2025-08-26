Das Luzerner Eigengewächs Sascha Britschgi verlässt den FC Luzern und schliesst sich Parma in der Serie A an.

Sascha Britschgi verlässt den FC Luzern auf eigenen Wunsch. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Andri Bäggli Redaktion Sport

Bereits vor dem Super-League-Spiel gegen St. Gallen rankten sich die Gerüchte um einen Wechsel von Luzerns Eigengewächs Sascha Britschgi. Nun vermeldet der FCL den Abgang als fix. Der Aussenverteidiger schliesst sich per sofort Parma in der Serie A an. Bei allen Ligapartien in dieser Saison stand Britschgi in der Startelf. Bei den Italienern unterschreibt er einen Vertrag bis 2030 – über die sonstigen Ablösemodalitäten ist nichts bekannt.

«Dieser Transfer ist aussergewöhnlich. Der Wechsel in eine Top-5-Liga zu Parma Calcio stellt für Sascha eine grosse Chance dar und erfolgt auf seinen Wunsch. In diesem speziellen Fall unterstützen wir diesen sehr frühen Schritt. Parma Calcio geniesst als Ausbildungsverein grosses Ansehen, verfolgt eine ähnliche Philosophie wie wir und konnte für Sascha einen klaren sportlichen Weg aufzeigen. So konnten wir schlussendlich eine Lösung finden, die für alle Beteiligten passt», erklärt Luzerns Sportchef Remo Meyer den Transfer.

