Hat Luzerner Abwehr-Juwel bei Serie-A-Klub unterschrieben?

Sascha Britschgi verpasst höchstwahrscheinlich das morgige Super-League-Spiel in St. Gallen. Der Luzerner Aussenverteidiger ist krankgemeldet – und dennoch rückt der 18-jährige Schweizer an diesem Wochenende in den Fokus.
Gemäss Fussball-Reporter Nicolo Schira wechselt Britschgi zu Serie-A-Klub Parma. Der Deal soll durch sein und das Abwehr-Juwel einen Vertrag bis 2030 erhalten haben.
Damit würde bei Parma wieder ein Schweizer im Kader figurieren, nachdem Simon Sohm (24) Anfang August den Liga-16. der vergangenen Saison in Richtung Florenz verliess.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1