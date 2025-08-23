DE
FR
Abonnieren

Meldung aus Italien
Hat Luzerner Abwehr-Juwel bei Serie-A-Klub unterschrieben?

Luzerns Sascha Britschgi wird mit Parma Calcio in Verbindung gebracht. Gemäss Fussball-Reporter Nicolo Schira soll der Transfer fix sein.
Publiziert: 15:39 Uhr
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Sascha Britschgi wird mit Parma in Verbindung gebracht.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Sascha Britschgi verpasst höchstwahrscheinlich das morgige Super-League-Spiel in St. Gallen. Der Luzerner Aussenverteidiger ist krankgemeldet – und dennoch rückt der 18-jährige Schweizer an diesem Wochenende in den Fokus. 

Gemäss Fussball-Reporter Nicolo Schira wechselt Britschgi zu Serie-A-Klub Parma. Der Deal soll durch sein und das Abwehr-Juwel einen Vertrag bis 2030 erhalten haben.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Damit würde bei Parma wieder ein Schweizer im Kader figurieren, nachdem Simon Sohm (24) Anfang August den Liga-16. der vergangenen Saison in Richtung Florenz verliess.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC Luzern
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Luzern
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Luzern
        FC Luzern