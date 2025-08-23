Hat Luzerner Abwehr-Juwel bei Serie-A-Klub unterschrieben?

Luzerns Sascha Britschgi wird mit Parma Calcio in Verbindung gebracht. Gemäss Fussball-Reporter Nicolo Schira soll der Transfer fix sein.

Sascha Britschgi wird mit Parma in Verbindung gebracht. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Sascha Britschgi verpasst höchstwahrscheinlich das morgige Super-League-Spiel in St. Gallen. Der Luzerner Aussenverteidiger ist krankgemeldet – und dennoch rückt der 18-jährige Schweizer an diesem Wochenende in den Fokus.

Gemäss Fussball-Reporter Nicolo Schira wechselt Britschgi zu Serie-A-Klub Parma. Der Deal soll durch sein und das Abwehr-Juwel einen Vertrag bis 2030 erhalten haben.

Damit würde bei Parma wieder ein Schweizer im Kader figurieren, nachdem Simon Sohm (24) Anfang August den Liga-16. der vergangenen Saison in Richtung Florenz verliess.

