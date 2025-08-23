Luzern kehrt am Sonntag an den Ort zurück, wo Trainer Mario Frick eine verrückte Wende erlebte (16.30 Uhr). Kann er gegen St. Gallen von Anfang an auf Stürmer Grbic zählen? Das FCL-Inside.

1/5 Ungewissheit: Im Cup bei Perlen-Buchrain verletzte sich Adrian Grbic (2.v.l.) . Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts So reagiert Frick auf Belokos schnelle Schweiz-Rückkehr

Durchatmen bei Grbic – aber reichts für Startelf?

Die News der Woche

Aus dem Nichts kam die Meldung, dass Nicky Beloko (25) in die Schweiz zurückkehrt. Allerdings nicht zum FC Luzern, sondern zu Lausanne. «Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Nicky so schnell in die Schweiz zurückkehrt und bald gegen uns spielt», sagt Trainer Mario Frick (50). Bis zum Ende der letzten Saison war Beloko noch in den Reihen der Luzerner. Weil er aber den auslaufenden Vertrag in der Zentralschweiz nicht verlängern wollte, war klar, dass er seine Karriere in diesem Sommer anderswo fortsetzt. Letztlich entschied sich der Schweiz-Kameruner für einen Wechsel zum MLS-Klub Austin. Lange sollte dieses Abenteuer allerdings nicht dauern. Nach nur zwei Monaten in Amerika entschied sich Beloko, die Segel auf eigenen Wunsch zu streichen und in die Schweiz zurückzukehren. Ab sofort ist der Mittelfeldterrier also wieder in der Super League zu bestaunen. Nur nicht unter Frick, der seit jeher viel von ihm hält, sondern in der Romandie bei Peter Zeidler (63).

Die grosse Frage

Steht Adrian Grbic (29) in der Startformation? Nach einem frühen Doppelpack im Cup gegen Perlen-Buchrain (3:0) musste der Stürmer noch in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Man befürchtete eine längere Verletzung. Mitte der Woche gab der Klub zwar Entwarnung. Ob der Österreicher aber von Beginn weg spielt, ist noch offen. An seiner Stelle würde wohl der Junge Andrej Vasovic (17) oder Sinan Karweina (26) auflaufen.

Gesagt ist gesagt

«Für unsere Fans ist das Spiel unvergesslich.» Trainer Frick erinnert sich nur zu gerne an das letzte Spiel gegen St. Gallen im Kybunpark. Das war ziemlich genau vor einem Jahr, im September 2024. Damals lagen die Zentralschweizer zur Pause 0:2 hinten. Sie schafften es in der zweiten Halbzeit dank Toren von Thibault Klidje, Kevin Spadanuda und Pius Dorn, die Partie zu drehen. «Es war mit die beste Halbzeit, seit ich hier Trainer bin», schwärmt Frick. Unvergesslich war das Spiel nicht nur wegen der irren Wende, sondern auch wegen der Jubelpose des Liechtensteiners.

Unvergessen: FCL-Trainer Mario Frick jubelt nach der verrückten Wende im September vor einem Jahr beim Rivalen in St. Gallen ausgelassen. Foto: keystone-sda.ch

Mögliche Aufstellung

Captain Pius Dorn (28) dürfte wieder einmal als Rechtsverteidiger zum Einsatz kommen, da Sascha Britschgi (18) krankgemeldet ist. Mit einem 4-4-2-Raute könnte Frick der Mannschaft wieder die Stabilität verleihen, die er im Auftritt gegen Thun vermisst hat. Davon profitieren könnte auch Levin Winkler (21), der in dieser Saison noch nicht von Beginn weg zum Einsatz kam.

Loretz; Dorn, Knezevic, Bajrami, Ciganiks; Owusu, Winkler, Spadanuda, Di Giusto; Ferreira, Grbic.

Wer fehlt?

Britschgi (fraglich, krank), von Moos (fraglich), Löfgren, Villiger (beide verletzt).

Hast du gewusst, dass...

… Gegner St. Gallen in den drei Ligaspielen schon fünf Tore nach Standards erzielt hat? Das Team von Mario Frick muss gewarnt sein.

Aufgepasst auf

Gegenspieler Christian Witzig (24). Bei St. Gallen kommt der Nati-Debütant vom Oktober 2024 nach dreimonatiger Verletzungspause (Schulter) wieder zurück.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 3 Runden:

Ferreira 4,5 Di Giusto, Grbic beide 4,3

Hier gehts zu allen Luzerner Noten.

Der Schiedsrichter

Lionel Tschudi.

Der Gegner

Weil das Interesse am Spiel so gross ist, hat der FCSG eine Ticket-Bitte an die Fans herausgegeben. Hier erscheint das Espen-Inside.

4 Spieltag

Sa., FCZ – Thun, 18 Uhr

So., GC – Winterthur, 14 Uhr

So., St. Gallen – Luzern, 16.30 Uhr

Verschoben wegen Europacup:

6.8., Basel – YB 4:1 (vorverschoben)

17.9., Sion – Servette, 19 Uhr

17.9., Lugano – Lausanne, 19 Uhr