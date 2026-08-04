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Was Constantin dazu sagt
Süper-Lig-Aufsteiger heiss auf Sions Chipperfield

Vor drei Jahren kam Liam Chipperfield zu Sion. Jetzt stellt sich die Frage: Hält der Schweizer U21-Nationalspieler seinen Vertrag bis 2027 ein?
Publiziert: vor 9 Minuten
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Zu wenig Einsatzzeit: Sions Liam Chipperfield verliert allmählich die Geduld.
Foto: Pius Koller
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Alain Kunz und Stefan Kreis

Eigentlich wollte der FC Sion an seinem bestehenden Kader nicht rütteln. Doch jetzt verliert Liam Chipperfield (22) allmählich die Geduld und schaut sich aktiv um, weil seine Einsatzzeiten zu gering geworden sind.

Nach vier Spielen kommt der U21-Nationalspieler auf gerade mal 72 Minuten. Zweimal, wie zuletzt beim 3:0 gegen den FC Luzern, sass er 90 Minuten auf der Bank.

Interesse am Sohn von Basel-Legende Scott hat der Aufsteiger in die Süper Lig Erzurumspor. Die Türken haben sich bei den Wallisern nach Liam erkundigt.

Präsident Christian Constantin sagt dazu: «Wir sind in Diskussionen mit dem Klub, das stimmt. Mehr ist da aber derzeit nicht, denn deren Offerte ist total ungenügend.» Interessenten soll es auch in Deutschland und England geben.

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