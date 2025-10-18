Knüller in der 9. Runde: YB empfängt am Sonntag St. Gallen (16.30 Uhr). Die Statistik spricht eindrücklich für die Berner – oder hallt das Debakel vor der Nati-Pause noch nach? Das YB-Inside.

1/4 Captain Loris Benito kennt seinen Körper gut. Folgt also eine Reaktion? Foto: Pius Koller

Darum gehts Das sagt Benito über die zwei harten Wochen

So lief es den Nationalspielern im WM-Rennen

7500 Tage! St. Gallen kaut an Wankdorf-Fluch Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Jaouen Hadjam hat mit Algerien das Ticket für die WM lösen können. Im Gegensatz zu Marvin Keller mit der Schweiz. Der muss noch warten … Der algerische Linksverteidiger kam bei den Siegen der Equipe von Ex-YB-Coach Vladimir Petkovic gegen Somalia zum Einsatz. Auch zu Einsätzen kamen Armin Gigovic (Bosnien-Herzegowina), Rayan Raveloson (Madagaskar), Emmanuel Tsimba (Schweiz U20), Olivier Mambwa (Schweiz U18) und Dominik Pech (Tschechien U20). Der Rest des Teams wurde während der beiden Wochen sinnfördernd geschlaucht und gründete eine Art Selbsthilfe-Debattierklub für ratlose Fussballer.

Die grosse Frage

Natürlich diese: Was haben die Intensivierung des Trainings sowie die vielen, vielen Gespräche als Verdauungsprozess des 0:5-Debakels in Lausanne gebracht?

Gesagt ist gesagt

«Wir haben zwei intensive Wochen hinter uns. Wir haben viel trainiert, verarbeitet, gesprochen. Ich denke, wir haben die richtigen Schlüsse gezogen und sind nun sehr zuversichtlich für das Spiel gegen St. Gallen. Wir werden am Sonntag sicher bereit sein!» Gezeichnet: Captain Loris Benito.

Mögliche Aufstellung

Keller; Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam; Fernandes, Raveloson; Males, Fassnacht, Monteiro; Bedia.

Wer fehlt?

Wüthrich, Sanches, Conte, Smith (verletzt).

Neben dem Platz

Das Spiel gegen St. Gallen ist der erste Kids Day der jungen Saison. An diesem Tag bezahlen Kinder von 6 bis 16 Jahren nur 5 Franken Eintritt, egal in welchem Sektor. Zudem feiert YB 100 Jahre Wankdorf. Am 18. Oktober 1925 war das erste Wankdorf-Stadion eröffnet worden. 100 Jahre später werden einzelne Überraschungen an alte Stadionzeiten erinnern. Das Rahmenprogramm auf dem Quartierplatz beginnt um 14 Uhr.

Hast du gewusst, dass...

… YB seit 19 Heimspielen in der Liga ungeschlagen ist (16 Siege, drei Unentschieden)? Nur Basel (3x) und YB selbst (4x) haben in der 22-jährigen Geschichte der Super League längere Serien hingelegt. Zuletzt YB mit einer Serie von 34 Spielen ohne Niederlage im Wankdorf zwischen April 2022 und Februar 2024 (27 Siege, sieben Unentschieden).

1:06 Neue Welt für Fans: Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Aufgepasst auf

Captain Loris Benito gehörte zu jenen in Lausanne, die komplett durchgefallen sind. Einer von vieren mit der Blick-Note 1. Der Aargauer wirkte matt, überspielt. Man darf gespannt sein, wie die zwei Wochen Energietanken sich beim Captain auswirken, der bekannt dafür ist, seinen Körper minutiös zu kennen. Im Normalfall darf man von einem starken Auftritt ausgehen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 8 Runden:

1. Keller 4,0 (8 Bewertungen)

2. Fassnacht 4,0 (7)

3. Wüthrich 4,0 (4)

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Routinier Fedayi San. In Volketswil gibt Mirel Turkes den VAR.

Der Gegner

7500 Tage ohne Sieg! Besiegt St. Gallen den Wankdorf-Fluch? Wie es um die Ostschweizer steht, erfährst du im FCSG-Inside, das hier erscheint.

9 Spieltag

Sa., Basel – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – Servette, 18 Uhr

Sa., Lugano – FCZ, 20.30 Uhr

So., GC – Sion, 14 Uhr

So., Luzern – Lausanne, 16.30 Uhr

So., YB – St. Gallen, 16.30 Uhr