1/10 Klatsche für YB in Lausanne. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Alain Kunz Reporter Fussball

Genügend? Fehlanzeige. Kein Berner verdient sich eine Vier beim desolaten Auftritt von YB beim lustvollen Lausanne. Es ist eine schiere Bankrotterklärung, was die Berner auf dem Waadtländer Plastik zelebrieren. Pleiten, Pech und Pannen ohne Unterbruch. Am schlechtesten? Drei Routiniers. Die Innenverteidiger Benito und Lauper, die mit Böcken ohne Ende auffallen. Auch Fernandes gelingt rein gar nicht. Den 16-jährigen Mambwa schützt einzig sein Alter davor, auch eine Eins zu erhalten.

Der Rest? Auch ausnahmslos miserabel. Mit einer Ausnahme: Dank Goalie Keller fällt das Resultat nicht noch höher aus. Für seine unfassbare Tat bei Bairs Kopfball vor der Pause kriegt er eine Drei. Doch auch der Goalie ist nicht immer stilsicher. Mal schauen, ob dieses Notenblatt in dieser Saison noch negativ getoppt werden kann.

Hinweise: Pech bis 25., Cordova bis 46., Monteiro bis 60., Fernandes bis 60., Mambwa bis 60.

Gigovic ab 25., Males ab 46., Virginius ab 60., Raveloson ab 60., Hadjam ab 60.

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Das sind wohl die Noten mit dem grössten Unterschied in der ganzen bisherigen Saison. Beginnend mit Lausanne: Frisch, spritzig, vor Spielfreude nur so triefend, ideenreich, mutig! Ein Superauftritt der Elf von Peter Zeidler. Vielleicht der beste in der gesamten bisherigen Super-League-Saison!

Und zwei marschieren vorne weg: Die Flügel Theo Bair mit einem Hattrick und Gaoussou Diakité, sein kongenialer Gegenpart. Ein Duo, gegen welches YB nicht mal den Ansatz eines Gegenmittels findet. Was wäre gewesen, wenn Diakité, der Mann aus Mali, nicht vier Spiele gesperrt gewesen wäre wegen einer Tätlichkeit gegen St. Gallens Tom Gaal? Denn schon zum Start gegen Winterthur hatte die Salzburg-Leihgabe doppelt getroffen. Vielleicht wäre Lausanne deutlich weiter vorne. Der Rest des Teams? Alle sehr gut. Die Innenverteidiger Sow und Mouanga sowie Gegenpresser Beloko erhalten gar die Arbeitslosennote Vier. Das sagt alles.

Hinweise: Sigua bis 46., Fofana bis 70., Beloko bis 77., Lekoueiry bis 77., Bair bis 81.

Butler-Oyedeji ab 46. Poaty ab 70., Abdallah ab 77., Ndiaye ab 77., Kana-Biyik ab 81 (alle zu kurz für eine Bewertung).

