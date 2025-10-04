Sion trifft beim letzten Spiel vor der Nati-Pause am Samstagabend auswärts auf den FC Luzern (18 Uhr). Und dann steht nicht Beinehochlagern auf dem Programm, sondern eine interessante Reise nach Norditalien. Das Sion-Inside.

Für Sion steht ein Highlight in Norditalien an

1/5 Sion-Freuden: Ein Leckerbissen in der Nati-Pause steht an. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Im Trainingslager wartet ein Highlight: Spiel gegen Fabregas-Team

Zuerst das Luzern-Spiel: So geht Tholot den FCL an

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Der FC Sion hat seine Innenverteidigung gefunden. Das Duo Jan Kronig und Kreshnik Hajrizi ergänzt sich sehr gut und kommuniziert hervorragend miteinander. Ein Ober- und ein Unterwalliser zusammen, das gefällt den Fans, die sich mit diesen beiden Spielern identifizieren können. Einziges Problem: Der Kosovare klagt über Schmerzen in den Adduktoren. Wird er in der Startelf stehen? Wenn nicht, rückt Noé Sow eine Position nach hinten und Baltazar wird im Mittelfeld starten.

Die grosse Frage

Bleibt Sion auswärts ungeschlagen? Die Walliser haben in drei Auswärtsspielen sieben Punkte geholt, gegenüber nur vier Punkten in vier Spielen im Tourbillon. Ein komplett neuer Trend im Vergleich zur letzten Saison. Aber die Reise nach Luzern wird zeigen, ob was dahinter steckt oder der Trend eher nur Zufall ist.

Gesagt ist gesagt

«Das Ziel ist in erster Linie, solid zu sein. Luzern ist eine offensiv starke Mannschaft. Wir müssen die Räume nutzen, die sie uns lassen. Es ist in Luzern immer schwierig, aber wir sind in der Lage, ein gutes Spiel zu machen», versichert Trainer Didier Tholot.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Sow; Chouaref, Kololli, Lukembila; Nivokazi.

Wer fehlt?

Verletzt ist niemand. Kreshnik Hajrizi ist fraglich.

Neben dem Platz

Der FC Sion wird während der Länderspielpause diesmal nicht nach Russland reisen, sondern nach Como in Norditalien. Die Walliser werden von Donnerstag bis Samstag in der Touristendestination weilen. Es steht ein Spiel gegen die Serie-A-Mannschaft von Cesc Fàbregas auf dem Programm. Como ist aktuell Achter. Eine Gelegenheit, gegen eine sehr starke Mannschaft den Spielrhythmus aufrechtzuerhalten.

Hast du gewusst, dass …

… Anthony Racioppi der einzige Goalie der Liga ist, der drei weisse Westen nach sieben gespielten Runden erreicht hat? Der 26-jährige Genfer kam im Sommer von Hull City aus England, war davor aber an Köln ausgeliehen. Dort war er im Frühling Teamkollege von Ex-Sittener Joël Schmied, kam aber nie zum Einsatz.

Aufgepasst auf

Adrian Bajrami (23). Der FCL-Verteidiger dürfte nach seinem ersten Schweizer Nati-Aufgebot im Spiel gegen Sion besonders motiviert sein. Am Donnerstagmorgen hat der langjährige Benfica-Nachwuchsspieler die freudige Botschaft erhalten.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

1. Racioppi 4,4

2. Hefti, Kabacalman, Sow alle 4,0

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

«Ich bin ein gebranntes Kind», sagt Luzern-Trainer Mario Frick über das Duell mit Sion. Die Walliser haben ihn vor nicht allzu langer Zeit überlistet. Wie das ging, steht im FCL-Inside, das hier erscheint.

