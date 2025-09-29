DE
FR
Abonnieren

Sion-Noten gegen Lausanne
Stürmer fallen durch – einer rettet das Team am Schluss

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 0:0-Unentschiedens von Sion gegen Lausanne.
Publiziert: 07:45 Uhr
|
Aktualisiert: 07:46 Uhr
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren
1/8
Sion und Lausanne trennen sich unentschieden.
Foto: keystone-sda.ch

Anthony Racioppi rettet sein Team gegen Ende des Spiels zweimal. Der Sion-Goalie zeigt eine solide Leistung. Kreshnik Hajrizi ist der beste Verteidiger in den Reihen der Walliser, verliert jedoch den Ball gegen Theo Bair vor dessen Topchance. Noé Sow zeigte mit einer guten Leistung, dass er im Mittelfeld unverzichtbar ist. Die Stürmer waren gegen Lausanne zu unauffällig, insbesondere Josias Lukembila und Rilind Nivokazi.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Bouchlarhem ab 68. (für Lukembila), Rrudhani ab 68. (für Kololli), Diack ab 81. (für Sow), Baltazar ab 81. (für Kabacalman), Boteli ab 81. (für Nivokazi, alle zu kurz für eine Bewertung 

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Karlo Letica rettet Lausanne mit mehreren Glanzparaden einen Punkt und avanciert in der Schlussphase mit dem abgewehrten Freistoss gegen Rrudhani zum Waadtländer Helden. Bryan Okoh zeigt eine brillante Leistung in der Abwehr, bis er in der 83. Minute vom Platz gestellt wird. Gabriel Sigua liefert im Mittelfeld ein starkes Spiel ab und legt viele Kilometer zurück. Nathan Butler-Oyedeji enttäuscht ebenso wie Beyatt Lekoueiry. Theo Bair hätte der Matchwinner sein können, liess aber seine Chancen liegen

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Poaty ab 64. (für Fofana), Kana Biyik ab 68. (für Ajdini), N'Diaye ab 68. (für Lekoueiry), Abdallah ab 88. (für Butler-Oyedeji), alle zu kurz für eine Bewertung 

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
8
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
4
14
3
FC Thun
FC Thun
7
3
13
4
FC Zürich
FC Zürich
7
1
13
5
FC Basel
FC Basel
7
3
12
6
FC Sion
FC Sion
7
3
11
7
FC Luzern
FC Luzern
7
1
11
8
Servette FC
Servette FC
7
0
8
9
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthur
FC Winterthur
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Sion
FC Sion
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Sion
        FC Sion