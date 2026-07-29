Schlechte Nachrichten für YB: Alan Virginius wird den Bernern mehrere Wochen fehlen. Die Verletzung des schnellen Flügelspielers erweist sich als hartnäckiger als gedacht. Ein Transfer dürfte damit vorerst vom Tisch sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alan Virginius fällt wegen Muskelverletzung etwa einen Monat aus

Interessierte Klubs wie Genua, Anderlecht und Paderborn verlieren Chancen

YB verlangt für den Spieler 10 bis 15 Millionen CHF

Alain Kunz Reporter Fussball

Die Adduktorenverletzung von Alan Virginius (23), die sich der Franzose beim letzten Test vor dem ersten Meisterschaftsspiel gegen Sion (4:2) gegen Etoile Carouge zugezogen hat, führt nun doch zu einer mehrwöchigen Pause.

Die Verletzung hatte man nach dem Spiel gegen die Genfer derart in den Griff gekriegt, dass Virginius gegen Sion in der Startelf stehen konnte. Doch da brach sie wieder aus. Der ultraschnelle Flügel musste nach 25 Minuten runter und Kastriot Imeri (26), Platz machen, dem späteren Matchwinner.

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Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Muskelverletzung zu einer rund einmonatigen Pause führen dürfte, wodurch auch ein allfälliger Auslandwechsel in diesem Transferfenster kaum mehr realistisch ist. Virginius hatte zuletzt wegen seines horrenden Tempos das seriöse Interesse von Serie-A-Klub Genua geweckt. Zuvor hatten sich auch Anderlecht und Paderborn nach dem Franzosen erkundigt. Laut der Fachzeiting «L'Equipe» soll YB zehn bis 15 Millionen verlangen.

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