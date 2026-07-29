DE
FR
Abonnieren

Von Verletzung ausgebremst
YB-Flitzer muss pausieren – Sommerwechsel damit vom Tisch?

Schlechte Nachrichten für YB: Alan Virginius wird den Bernern mehrere Wochen fehlen. Die Verletzung des schnellen Flügelspielers erweist sich als hartnäckiger als gedacht. Ein Transfer dürfte damit vorerst vom Tisch sein.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Kommentieren
Nach 25 Minuten musste Virginius (r.) verletzt vom Platz. Nun fällt er rund einen Monat aus.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Alan Virginius fällt wegen Muskelverletzung etwa einen Monat aus
  • Interessierte Klubs wie Genua, Anderlecht und Paderborn verlieren Chancen
  • YB verlangt für den Spieler 10 bis 15 Millionen CHF
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Die Adduktorenverletzung von Alan Virginius (23), die sich der Franzose beim letzten Test vor dem ersten Meisterschaftsspiel gegen Sion (4:2) gegen Etoile Carouge zugezogen hat, führt nun doch zu einer mehrwöchigen Pause.

Die Verletzung hatte man nach dem Spiel gegen die Genfer derart in den Griff gekriegt, dass Virginius gegen Sion in der Startelf stehen konnte. Doch da brach sie wieder aus. Der ultraschnelle Flügel musste nach 25 Minuten runter und Kastriot Imeri (26), Platz machen, dem späteren Matchwinner.

Blick verlost ein personalisiertes YB-Trikot
Pressebild

Kurz vor Saisonbeginn haben auch die Young Boys noch ihr Heimtrikot für die neue Saison vorgestellt. Gewinne zum Saisonstart ein brandneues Heimtrikot der Young Boys. Dabei kannst du es mit deiner Wunschnummer und -namen personalisieren lassen.

Pressebild

Kurz vor Saisonbeginn haben auch die Young Boys noch ihr Heimtrikot für die neue Saison vorgestellt. Gewinne zum Saisonstart ein brandneues Heimtrikot der Young Boys. Dabei kannst du es mit deiner Wunschnummer und -namen personalisieren lassen.

Jetzt mitmachen

Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Muskelverletzung zu einer rund einmonatigen Pause führen dürfte, wodurch auch ein allfälliger Auslandwechsel in diesem Transferfenster kaum mehr realistisch ist. Virginius hatte zuletzt wegen seines horrenden Tempos das seriöse Interesse von Serie-A-Klub Genua geweckt. Zuvor hatten sich auch Anderlecht und Paderborn nach dem Franzosen erkundigt. Laut der Fachzeiting «L'Equipe» soll YB zehn bis 15 Millionen verlangen.

Noch näher dran an YB

Füge jetzt YB zu deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu YB
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
FC Genua
FC Genua
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        SC Paderborn 07
        SC Paderborn 07
        FC Genua
        FC Genua
        Super League
        Super League