Von London nach Zürich
«Michi Frey ist ein Super-Transfer von GC»

In der ersten Ausgabe von FORZA! Live sprechen Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und -Fussballreporter Florian Raz mit den Gästen Alex Frei, Blerim Dzemaili und Pascal Schürpf über die aktuelle Entwicklung beim FC Basel und den Zustand des Stadtzürcher Fussballs.
Publiziert: 18:41 Uhr
Tobias Wedermann und Florian Raz
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» LIVE – Folge 71
