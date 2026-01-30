Von London nach Zürich «Michi Frey ist ein Super-Transfer von GC»

In der ersten Ausgabe von FORZA! Live sprechen Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und -Fussballreporter Florian Raz mit den Gästen Alex Frei, Blerim Dzemaili und Pascal Schürpf über die aktuelle Entwicklung beim FC Basel und den Zustand des Stadtzürcher Fussballs.