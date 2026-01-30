Ex-Teamkollege plaudert aus dem Nähkästchen «Lichtsteiner mochte am Anfang niemand»

Stephan Lichtsteiner ist neu Trainer in Basel. Bei der Live-Premiere von «FORZA!» reden Alex Frei und Blerim Dzemaili über ihren Ex-Kollegen. Vor allem Letzterer wartet mit einer unerwarteten Aussage auf.