Stephan Lichtsteiner ist neu Trainer in Basel. Bei der Live-Premiere von «FORZA!» reden Alex Frei und Blerim Dzemaili über ihren Ex-Kollegen. Vor allem Letzterer wartet mit einer unerwarteten Aussage auf.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» LIVE – Folge 71