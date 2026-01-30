DE
Dzemailis klare Ansage
«Zuber als FCZ-Leader? Das geht einfach nicht»

Yannick Brecher gilt beim FCZ als einzig übrig gebliebene Identitätsfigur. Auch mit dem Transfer von Steven Zuber wurde es nicht besser. Für FCZ-Legende Blerim Dzemaili war von Anfang an klar: «Zuber als FCZ-Leader? Das geht einfach nicht.»
Publiziert: 18:41 Uhr
Kommentieren
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Tobias Wedermann und Florian Raz
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
FC Winterthur
20
-32
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
