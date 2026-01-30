Dzemailis klare Ansage «Zuber als FCZ-Leader? Das geht einfach nicht»

Yannick Brecher gilt beim FCZ als einzig übrig gebliebene Identitätsfigur. Auch mit dem Transfer von Steven Zuber wurde es nicht besser. Für FCZ-Legende Blerim Dzemaili war von Anfang an klar: «Zuber als FCZ-Leader? Das geht einfach nicht.»