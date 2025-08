1/5 Für Jakub Kadak ist es nicht anzusehen: Derzeit schafft er es nicht einmal ins Kader. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Jakub Kadak (24) ist an einem Tiefpunkt angelangt. Am Sonntag stand der Slowake für das erste Heimspiel der Saison gegen den FCZ – wie schon gegen GC – nicht einmal im Kader. Die Begründung? «Ich kann nur 20 Spieler an ein Spiel mitnehmen. Ich muss mich entscheiden. Deshalb wähle ich jene aus, die nach meinem Gefühl am besten in Form sind», erklärt Trainer Mario Frick (50).

Eine klare Ansage an Kadak, der nicht erst an diesem Wochenende in der Hierarchiestufe viele Plätze eingebüsst hat. Dass ihn Shootingstar Lucas Ferreira (18) überholt hat, ist kein Geheimnis. Doch das Spiel gegen den FCZ hat noch was anderes gezeigt: Sogar Sandro Wyss (17), der in den Schlussminuten sein Profidebüt feierte, kommt inzwischen vor dem slowakischen offensiven Mittelfeldspieler.

Kadak war der «absolute Wunschtransfer»

Das muss sich für Kadak erniedrigend anfühlen. Zumal er vor drei Jahren nicht nur als grosses Talent in die Zentralschweiz kam, sondern auch als Torschützenkönig der slowakischen Liga. «Unser absoluter Wunschtransfer», nannte ihn damals Frick. Doch das ist längst in Vergessenheit geraten.

Dabei startete Kadak damals stark ins Luzerner Abenteuer. Doch schon nach drei Monaten riss er sich im Oktober 2022 das Kreuzband. Als er im darauffolgenden Sommer zurück war, betonte Frick mit Blick auf die neue Spielzeit: «Ihm wird sicher eine sehr wichtige Rolle zukommen.» Tatsächlich kriegte die Nummer 16, der auf ein Spiel mit der slowakischen Nati kommt, seine Chancen. Doch nur nutzen konnte er sie nicht.

Kommts noch zu einem Transfer?

Und so nahm Kadaks Spielzeit Partie für Partie ab. In der letzten Saison kam er in der Super League bei 23 Einsätzen auf gerade einmal 623 Einsatzminuten. Es ist nicht davon auszugehen, dass es in dieser Saison mehr sein werden – im Gegenteil.

Denn Kadaks Zukunft in der Zentralschweiz ist offen. Wie Blick weiss, war es bereits vor dem Trainingsauftakt Mitte Juni unklar, ob er in diesem Sommer überhaupt noch in Luzern bleibt. Nach den ersten zwei Spielen schaut es mehr denn je danach aus, als ob sich die Wege zwischen Spieler und Klub vorzeitig trennen könnten. Ein Szenario, von dem wohl beide Parteien etwas abgewinnen könnten.