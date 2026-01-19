Cédric HeebRedaktor Sport
Die Super League ist zurück. Und auch im neuen Jahr fragen wir euch wieder: Wer ist der beste Spieler der letzten Runde?
Sehr gute Karten dürfte dabei ein Lugano-Trio haben. Uran Bislimi (26), Kevin Behrens (34) und Daniel Dos Santos (23) erhalten bei der 5:2-Gala gegen den FC Luzern die Blick-Note 6. Diese bekommt auch Thuns Elmin Rastoder (24) für seine Zaubershow beim 4:1-Auswärtserfolg bei GC.
3:34
Erstes Spiel nach Eklat:Doppelpacker Behrens brilliert mit Traumtor
Unter den vielen Spielern, die mit der Note 5 bewertet wurden, sticht vor allem Marco Burch (25) hervor. Der Neuzugang von Servette schiesst beim Debüt für die Grenats sogleich sein erstes Tor und überzeugt mit seiner Defensivleistung.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
20
18
43
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
20
6
31
6
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
20
-11
17
12
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde