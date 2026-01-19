DE
GC-Abels wird von Thuns Rastoder vorgeführt
4:05
Highlights im Video:GC-Abels wird von Thuns Rastoder vorgeführt

Vier Profis mit Blick-Bestnote
Lugano-Trio oder Thun-Magier – wer ist dein Spieler der Runde?

Vier Spieler haben am Wochenende von Blick die Bestnote erhalten. Ist einer davon auch dein Spieler der Runde? Oder hast du einen anderen Favoriten?
Publiziert: 13:51 Uhr
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
1/2
Kevin Behrens (2.v.l.) ist einer von drei Luganesi, die von Blick die Note 6 bekommen haben.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Die Super League ist zurück. Und auch im neuen Jahr fragen wir euch wieder: Wer ist der beste Spieler der letzten Runde?

Sehr gute Karten dürfte dabei ein Lugano-Trio haben. Uran Bislimi (26), Kevin Behrens (34) und Daniel Dos Santos (23) erhalten bei der 5:2-Gala gegen den FC Luzern die Blick-Note 6. Diese bekommt auch Thuns Elmin Rastoder (24) für seine Zaubershow beim 4:1-Auswärtserfolg bei GC.

Doppelpacker Behrens brilliert mit Traumtor
3:34
Erstes Spiel nach Eklat:Doppelpacker Behrens brilliert mit Traumtor

Unter den vielen Spielern, die mit der Note 5 bewertet wurden, sticht vor allem Marco Burch (25) hervor. Der Neuzugang von Servette schiesst beim Debüt für die Grenats sogleich sein erstes Tor und überzeugt mit seiner Defensivleistung.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
20
18
43
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
FC Sion
20
6
31
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
20
-11
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
