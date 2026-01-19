Vier Spieler haben am Wochenende von Blick die Bestnote erhalten. Ist einer davon auch dein Spieler der Runde? Oder hast du einen anderen Favoriten?

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Super League ist zurück. Und auch im neuen Jahr fragen wir euch wieder: Wer ist der beste Spieler der letzten Runde?

Sehr gute Karten dürfte dabei ein Lugano-Trio haben. Uran Bislimi (26), Kevin Behrens (34) und Daniel Dos Santos (23) erhalten bei der 5:2-Gala gegen den FC Luzern die Blick-Note 6. Diese bekommt auch Thuns Elmin Rastoder (24) für seine Zaubershow beim 4:1-Auswärtserfolg bei GC.

3:34 Erstes Spiel nach Eklat: Doppelpacker Behrens brilliert mit Traumtor

Unter den vielen Spielern, die mit der Note 5 bewertet wurden, sticht vor allem Marco Burch (25) hervor. Der Neuzugang von Servette schiesst beim Debüt für die Grenats sogleich sein erstes Tor und überzeugt mit seiner Defensivleistung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos