Wie GC am Samstag bekannt gibt, kehrt Giotto Morandi nur ein Jahr nach seinem Abgang nach Niederhasli zurück. Der Tessiner stand bereits zwischen 2016 und 2025 bei den Hoppers unter Vertrag, wurde jedoch kurz vor seinem damaligen Abschied vereinsintern suspendiert.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Nun ist es also fix: Giotto Morandi (27) kehrt zu GC zurück. Damit bestätigt sich, worüber Blick bereits am Donnerstag berichtet hatte. Wie der Schweizer Rekordmeister am Samstagmorgen offiziell bekannt gibt, unterschreibt der gebürtige Tessiner einen Zweijahresvertrag.

Erst vor einem Jahr hatte Morandi die Hoppers in Richtung Servette verlassen. Nun zieht es ihn zurück nach Niederhasli, wo er bereits von 2016 bis 2025 unter Vertrag stand – erst im Nachwuchs, später in der ersten Mannschaft. Für die Profis bestritt er 157 Pflichtspiele und sammelte dabei 52 Skorerpunkte (25 Tore, 27 Assists).

«Viele schöne Erinnerungen an meine Zeit»

Seine Rückkehr birgt Brisanz: Kurz vor seinem damaligen Abschied wurde der 27-Jährige vereinsintern suspendiert – unmittelbar nachdem bekannt geworden war, dass er beim Konkurrenten aus Genf unterschrieben hatte. Die Wogen scheinen jedoch geglättet zu sein. Morandi meint zu seinem Comeback: «Ich habe viele schöne Erinnerungen an meine Zeit hier und der Klub ist für mich immer etwas Besonderes geblieben.»

Nun wartet auf den Offensivspieler eine neue Aufgabe bei den Zürchern, der er voller Vorfreude entgegenblickt: «Die Gespräche mit der Klubführung waren entscheidend für meine Rückkehr. Sie haben mich von der Ausrichtung des Klubs, seinen Ambitionen und dem neuen Projekt überzeugt. Ich glaube fest an das, was hier aufgebaut wird, und bin hochmotiviert, meinen Beitrag dazu zu leisten. Ich freue mich darauf, wieder das GCZ-Trikot zu tragen und alles für die Mannschaft und den Klub zu geben.»

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