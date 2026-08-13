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Vor einem Jahr noch suspendiert
Holt GC verstossenen Ex-Spieler zurück?

Giotto Morandi könnte nach nur einem Jahr beim Servette FC zurück zu den Grasshoppers nach Zürich wechseln. Der Offensivspieler war zuletzt nicht im Kader und steht vor einer möglichen Rückkehr zu seinem früheren Club.
Publiziert: 13.08.2026 um 15:39 Uhr
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Aktualisiert: 13.08.2026 um 15:43 Uhr
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Bei Servette wurde nie richtig auf Giotto Morandi (r.) gesetzt.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Giotto Morandi könnte diesen Sommer zurück zu GC Zürich wechseln
  • Morandi spielte bereits von 2016 bis 2025 für GC
  • Servette setzt nicht auf Morandi
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Giotto Morandi (27) kann mit seiner aktuellen Situation nicht zufrieden sein. Bei allen drei bisherigen Spielen von Servette in dieser Saison stand der offensive Mittelfeldakteur nicht im Kader. Bereits in der vergangenen Spielzeit war in Genf nicht wirklich auf den Tessiner gesetzt worden. Und das, obwohl Morandi erst im letzten Sommer von den Grasshoppers in die Romandie gewechselt war.

Wie nau.ch nun berichtet, könnte es noch diesen Sommer zu einer Rückkehr zu den Hoppers kommen. Auch Blick-Informationen deuten darauf hin, dass die Zeit für Morandi bei Servette bereits nach nur einem Jahr wieder abgelaufen sein dürfte.

Der 27-Jährige spielte bereits von 2016 bis 2025 für GC, absolvierte 157 Pflichtspiele und sammelte dabei 52 direkte Torbeteiligungen (25 Tore und 27 Assists). Eine Rückkehr zum Rekordmeister wäre aufgrund der Vorgeschichte spektakulär: Kurz vor seinem damaligen Abschied bei GC wurde Morandi intern suspendiert – direkt nachdem bekannt geworden war, dass er bei Servette einen Dreijahresvertrag unterschrieben hatte. Nur etwas mehr als ein Jahr später könnten die beiden Parteien nun wieder zusammenfinden.

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