Cédric Zesiger kehrt nach drei Jahren in Deutschland zu YB zurück. Der Verteidiger unterschreibt bei den Bernern für fünf Jahre.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Während die WM in vollem Gange ist, sind auch die Schweizer Klubs auf dem Transfermarkt nicht untätig. So vermelden die Young Boys einen Transfercoup: Cédric Zesiger kehrt nach drei Jahren in der Bundesliga zurück ins Wankdorf. Bei den Bernern unterschreibt der Nati-Innenverteidiger einen Vertrag bis 2031.

Damit es zur Rückholaktion gekommen ist, brauchte es Geduld, wie YB in der Medienmitteilung verlauten lässt: «Dem Transfer waren intensive Gespräche und Verhandlungen zwischen der sportlichen Führung der Young Boys, Cédric Zesiger und den Augsburger Verantwortlichen vorausgegangen.» Wie die «Augsburger Allgemeine» schreibt, sei es aber auch Zesigers Wunsch gewesen, nach YB zurückzukehren. Es geistert eine Ablösesumme von rund 5 Millionen Eunro umher, die Gelbschwarz berappen muss.

Christoph Spycher, Chief Sports, sagt, «das Bekenntnis von Cédric zu YB ist ein sehr erfreuliches Zeichen. Wir kennen seine Mentalität und seine Fähigkeiten, die uns auf dem Feld und in der Kabine vorwärtsbringen werden.» Zesiger habe sich in der Bundesliga weiterentwickelt und sei ein Leadertyp, der «in Sachen Kampfgeist und Teamgedanke stets mit gutem Beispiel vorangeht.»

Auch Zesiger selbst kommt in der Mitteilung zu Wort. Der Entscheid, nach Bern zurückzukehren, sei nicht ein Entscheid gegen Augsburg, sondern einer für YB. «Ich habe die Zeit in der Bundesliga sehr genossen und bin stolz, sagen zu können, dass ich mir meinen Platz im Team erarbeitet habe. Ich möchte mich beim FC Augsburg und seinen Fans herzlich bedanken. Gleichzeitig schaue ich voller Vorfreude auf meine neuerliche Zeit bei YB. Die vier Jahre zwischen 2019 und 2023 waren traumhaft», so Zesiger.

Der Verteidiger ist bereits mit der Mannschaft im Trainingslager im Tirol am trainieren.

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