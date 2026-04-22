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Vertrag bis 2030
FCSG bindet Corsin Konietzke langfristig

Corsin Konietzke bleibt länger in St. Gallen als bislang vorgesehen: Das 19-jährige Eigengewächs verlängert seinen Vertrag mit den Espen vorzeitig um zwei Jahre.
Publiziert: 20:05 Uhr
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Corsin Konietzke verlängert seinen Vertrag bei St. Gallen bis 2030.
Foto: Pius Koller

Der Entscheid kommt vergleichsweise früh: Schon zwei Jahre vor dem Auslaufen seines Vertrags verlängert Corsin Konietzke in St. Gallen um zwei weitere Jahre. Das neue Arbeitspapier des 19-jährigen Mittelfeldspielers ist bis im Sommer 2030 gültig.

Der Schweizer U21-Internationale hat sich nach einigen Jahren im St. Galler Nachwuchs in der letzten Saison einen Stammplatz bei den Espen erkämpft, ist seither aber von Verletzungen zurückgeworfen worden. Aus diesem Grund kommt er in dieser Saison erst auf elf Einsätze in der Super, davon einer von Beginn weg, und hat dabei ein Tor geschossen.

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