Vertrag bis 2030
Der FCZ verlängert mit Youngster

Der FC Zürich verkündet am Donnerstag die Vertragsverlängerung mit Cheveyo Tsawa. Der junge Mittelfeldspieler hat beim FCZ nun ein gültiges Arbeitspapier bis 2030.
Publiziert: 12:30 Uhr
|
Aktualisiert: 12:49 Uhr
Anhören
Cheveyo Tsawa hat beim FCZ verlängert.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Der FCZ verlängert vorzeitig mit Cheveyo Tsawa (18). Der junge Mittelfeldspieler hat seinen bis Sommer 2029 gültigen Vertrag um ein Jahr verlängert. 

Tsawa wechselte im Sommer 2022 von der Jugend des FC St. Gallen nach Zürich und kam seither für sämtliche Jugendmannschaften ab der U17 sowie seit seinem Debüt im Februar 2024 für die Profis zum Einsatz. Mittlerweile kommt der Schweizer U21-Nati-Spieler (vier Länderspiele) auf 27 Super-League-Partien, vier Cupspiele und einen Einsatz in der Conference-League-Quali.

In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
