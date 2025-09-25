Der FC Zürich verkündet am Donnerstag die Vertragsverlängerung mit Cheveyo Tsawa. Der junge Mittelfeldspieler hat beim FCZ nun ein gültiges Arbeitspapier bis 2030.

Cheveyo Tsawa hat beim FCZ verlängert. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der FCZ verlängert vorzeitig mit Cheveyo Tsawa (18). Der junge Mittelfeldspieler hat seinen bis Sommer 2029 gültigen Vertrag um ein Jahr verlängert.

Tsawa wechselte im Sommer 2022 von der Jugend des FC St. Gallen nach Zürich und kam seither für sämtliche Jugendmannschaften ab der U17 sowie seit seinem Debüt im Februar 2024 für die Profis zum Einsatz. Mittlerweile kommt der Schweizer U21-Nati-Spieler (vier Länderspiele) auf 27 Super-League-Partien, vier Cupspiele und einen Einsatz in der Conference-League-Quali.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.