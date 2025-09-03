DE
FR
Abonnieren

Vertrag aufgelöst
Mittelfeldspieler verlässt den FC St. Gallen per sofort

Der FC St. Gallen hat sich mit Bastien Toma auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Das schreibt der Verein am Mittwoch auf seiner Webseite.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Bastien Toma ist nicht mehr Spieler des FC St. Gallen.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Bastien Toma (26) verlässt den FC St. Gallen per sofort, wie die Ostschweizer am Mittwochvormittag mitteilen. Der Vertrag «wurde in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst», schreiben die Espen. 

Der zentrale Mittelfeldspieler lief in der Rückrunde der Saison 2021/22 leihweise für den FCSG auf, ehe er im September 2023 fest vom belgischen Erstligisten Genk verpflichtet wurde. Insgesamt absolvierte der einstige Sion-Junior 94 Pflichtspiele für Grün-Weiss und verbuchte dabei sechs Tore und zwölf Assists. 

Wo der gebürtige Sittener seine Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht bekannt. 

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC St. Gallen
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC St. Gallen
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen