Der FC St. Gallen hat sich mit Bastien Toma auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Das schreibt der Verein am Mittwoch auf seiner Webseite.

Bastien Toma ist nicht mehr Spieler des FC St. Gallen. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Carlo Steiner Redaktor Sport

Bastien Toma (26) verlässt den FC St. Gallen per sofort, wie die Ostschweizer am Mittwochvormittag mitteilen. Der Vertrag «wurde in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst», schreiben die Espen.

Der zentrale Mittelfeldspieler lief in der Rückrunde der Saison 2021/22 leihweise für den FCSG auf, ehe er im September 2023 fest vom belgischen Erstligisten Genk verpflichtet wurde. Insgesamt absolvierte der einstige Sion-Junior 94 Pflichtspiele für Grün-Weiss und verbuchte dabei sechs Tore und zwölf Assists.

Wo der gebürtige Sittener seine Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht bekannt.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.