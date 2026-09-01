Verletzungspech nimmt beim FCZ kein Ende

Seit dem Lausanne-Match am vergangenen Samstag taucht ein neuer Name auf der FCZ-Verletztenliste auf. Aussenverteidiger Selmin Hodza hat sich beim 3:2-Sieg im Waadtland einen Muskelfaserriss zugezogen. Die Stadtzürcher rechnen mit einer Ausfallzeit von «sechs bis acht Wochen».
Gegen Lausanne fehlten beim FCZ Valon Berisha, Livano Comenencia, Mohamed Essakkati, Yevgen Morozov und Ilan Sauter verletzungsbedingt. Kleiner Lichtblick: Berisha kehrt am Dienstagabend (20.30 Uhr) zu Hause gegen YB ins Kader zurück.
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