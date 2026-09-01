Selmin Hodza vom FC Zürich hat sich am Samstag in Lausanne einen Muskelfaserriss zugezogen.

Verletzungspech nimmt beim FCZ kein Ende

Verletzungspech nimmt beim FCZ kein Ende

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Seit dem Lausanne-Match am vergangenen Samstag taucht ein neuer Name auf der FCZ-Verletztenliste auf. Aussenverteidiger Selmin Hodza hat sich beim 3:2-Sieg im Waadtland einen Muskelfaserriss zugezogen. Die Stadtzürcher rechnen mit einer Ausfallzeit von «sechs bis acht Wochen».

Gegen Lausanne fehlten beim FCZ Valon Berisha, Livano Comenencia, Mohamed Essakkati, Yevgen Morozov und Ilan Sauter verletzungsbedingt. Kleiner Lichtblick: Berisha kehrt am Dienstagabend (20.30 Uhr) zu Hause gegen YB ins Kader zurück.

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