Basel ist an Partizan-Mittelfeldspieler Milan Vukotic interessiert. Die FCB-Verantwortlichen reisen deshalb am Wochenende nach Belgrad.

Spielt Milan Vukotic bald für den FC Basel? Foto: Getty Images

Julian Sigrist Redaktor Sport

«Es wird sicher noch zwei bis drei Wechsel im Kader geben», kündigte FCB-Sportchef Daniel Stucki nach dem Verpassen der Champions League an. Einer dieser Wechsel könnte Milan Vukotic (22) von Partizan Belgrad sein. Wie das serbische Portal «MaxBet Sport» berichtet, besuchen die Verantwortlichen der Bebbi am 30. August das Meisterschaftsspiel zwischen Partizan und Radnik Surdulica, um sich den Offensivspieler genauer anzusehen.

Vukotic wechselte erst im Januar dieses Jahres aus seiner montenegrinischen Heimat nach Belgrad, wo er seither auf acht Tore und sechs Vorlagen in 27 Partien kommt. Im Oktober 2024 gab er ausserdem sein Debüt für die Nationalmannschaft Montenegros. Der 22-Jährige wird bei Partizan vor allem im offensiven Mittelfeld eingesetzt, kann aber auch eine Reihe dahinter spielen.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.