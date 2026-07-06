Der FC Basel verstärkt offenbar sein Mittelfeld. Wie der schwedische Journalist Anel Avdic in den sozialen Medien schreibt, haben sich der schwedische Sensations-Meister Mjällby und die Basler auf einen Transfer von Ludwig Malachowski Thorell (21) geeinigt. So soll der schwedische U21-Nationalspieler in Kürze vorgestellt werden, «sofern nichts Unerwartetes eintritt».
Bereits in den letzten Wochen tauchte der Name Malachowski Thorell im Zusammenhang mit dem FCB auf. Wie die schwedische Lokalzeitung «Blekinge Läns Tidning» schrieb, hat der Spieler selbst das Interesse und «eine Offerte in Millionenhöhe» aus Basel bestätigt – und sich ausserdem sehr positiv geäussert. «Es wäre der perfekte Schritt für mich. Es ist schön, dass ein so traditionsreicher und grosser Klub ein Angebot abgibt», wird Malachowski Thorell im Bericht zitiert.
Von elf möglichen Spielen in der laufenden Spielzeit, die in Schweden seit Anfang April in vollem Gange ist, stand Malachowski Thorell bisher in neun Partien auf dem Platz und erzielte dabei ein Tor und lieferte zwei Vorlagen. Nun soll der 21-Jährige vor dem Absprung in die Schweiz stehen.
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