Ein Dorfverein schreibt Geschichte: Mjällby AIF holt überraschend den schwedischen Meistertitel. Mit 20 Siegen in 27 Spielen dominiert das Team aus dem 1379-Einwohner-Ort die Allsvenskan.

Darum gehts Dorfklub Mjällby AIF gewinnt erstmals schwedische Fussballmeisterschaft mit uneinholbarem Vorsprung

Trainer Anders Torstensson führt Team trotz Leukämie-Diagnose zum Erfolg

Mjällby gewann 20 von 27 Spielen mit nur einer Niederlage

Aus der Provinz an die Spitze: Mjällby AIF hat sein Fussballmärchen gekrönt und erstmals die schwedische Meisterschaft geholt. Der Klub aus dem kleinen Dorf, das gemäss neuester Daten 1379 Einwohner zählt, gewinnt am Montagabend 2:0 bei IKF Göteborg und liegt drei Spieltage vor Saisonende uneinholbar an der Spitze der schwedischen Allsvenskan.

Mjällby trägt seine Heimspiele im Stadion Strandvallen im nur unwesentlich grösseren Ort Hällevik aus. Im Vorjahr war Mjällby schon starker Fünfter geworden, in dieser Saison aber war das Dorfteam nicht zu stoppen. 20 von bislang 27 Spielen hat es gewonnen – und nur eine Niederlage kassiert.

«So etwas hätte ich nie gedacht», sagt der 1:0-Torschütze Jacob Bergström laut Nachrichtenagentur AP: «Ich bin unglaublich dankbar, Teil dieser Gruppe zu sein. Wir zeigen, dass man als Kollektiv unglaublich weit kommen kann.» Die schwedische Zeitung «Aftonbladet» schreibt: «Die Sensation ist Realität.»

Trainer ist Ex-Militarist und erhielt Leukämie-Diagnose

In Göteborg treffen Jacob Bergström (21.) und Tom Pettersson (28.). Der «Vater» des Erfolgs ist Anders Torstensson, der seit Januar 2023 als Trainer in Mjällby arbeitet. Der Schwede diente zehn Jahre beim Militär, arbeitete dann als Schulleiter und schliesslich bei seinem Ex-Klub Mjällby als Trainer. Im Sommer 2024 wurde bei dem 59-Jährigen chronische lymphatische Leukämie festgestellt. «Eine Behandlung ist nicht nötig, also mache ich weiter. Es hätte 100 schlimmere Diagnosen geben können», sagt Torstensson.

Kaum zu glauben: Noch 2016 rettete sich Mjällby erst am letzten Spieltag vor dem Abstieg in die vierte Liga und vor der Insolvenz. Dann begann der langsame Neuaufbau – ohne Investor, wohlgemerkt. Eine entscheidende Rolle spielt bis heute der Zusammenhalt, viele Spieler leben gemeinsam in einer Art Studentenwohnheim.