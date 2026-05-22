«Herzlich willkommen, Beckham», schreibt der FC Lugano am Freitagabend in den sozialen Medien. Damit geben die Tessiner, aber nicht etwa die Verpflichtung des legendären David Beckham (51) bekannt, sondern diejenige des kolumbianischen Flügelspielers Beckham David Castro Espinosa (22).
Wie die Tessiner vermelden, unterschreibt Beckham Castro in Lugano einen langfristigen Vertrag bis Juni 2029. Der 22-Jährige gilt in Kolumbien als vielversprechendes Talent und stand in der höchsten Spielklasse in seiner Heimat für Millonarios in dieser Saison in 21 Pflichtspielen auf dem Platz, wobei er vier Tore und drei Assists erzielte.
Zusätzliche Option in der Offensive
«Beckham ist ein Spieler, den wir schon länger intensiv beobachtet haben und von dem wir überzeugt sind, dass er eine wichtige Verstärkung für uns sein kann. Trotz seines jungen Alters hat er bereits mehr als 100 Spiele im Profibereich absolviert. Mit seiner Schnelligkeit und seinen technischen Qualitäten kann er uns in der Offensive zusätzliche Optionen bieten», freut sich Lugano-Sportchef Sebastian Pelzer über den Zuzug des Kolumbianers.
Beckham Castro ist bereits der zweite Neuzugang für die Tessiner. Vor wenigen Tagen gaben die Luganesi mit Dereck Moncada (18) die erste Neuverpflichtung für die neue Saison bekannt.
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