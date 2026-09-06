Giotto Morandi meldet sich bei GC mit einem verschossenen Derby-Penalty zurück. Hinter dem Fehlversuch steckt aber noch mehr. Denn der Rückkehrer hätte gar nicht als Schütze anlaufen sollen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Giotto Morandi verschiesst Penalty im Derby gegen FC Zürich, 2:2-Endstand

Trainer Zeidler verliert seine Stimme

Morandi mit zwei Fehlschüssen in Serie, letzter im April 2025

Florian Raz Reporter Fussball

Es ist vielleicht am einfachsten, wenn Giotto Morandi (27) vor dem nächsten Training der Grasshoppers direkt ins Trainerbüro abbiegt. Peter Zeidler (64) hätte da nämlich dringend noch etwas zu besprechen.

Möglich, dass das Gespräch nicht sehr laut wird. Der GC-Trainer hat während des Derbys gegen den FC Zürich (2:2) die Stimme verloren. Nur noch ein Krächzen kommt nach dem Schlusspfiff aus seinem Hals. Nicht zu viel habe er geschrien, erklärt er danach: «Aber mit der falschen Technik. Nicht aus dem Bauch heraus.»

Egal, wie viel Stimmvolumen Zeidler beim Gespräch mit Morandi wieder zur Verfügung hat: Angenehm dürfte es für den Offensivspieler auf keinen Fall werden.

Morandi brockt sich ein unangenehmes Gespräch ein

Eingebrockt hat sich das der Tessiner ganz allein. Weil er in der 64. Minute plötzlich mit dem Ball am Elfmeterpunkt steht. Er findet es offensichtlich eine gute Idee, bei seinem erst zweiten Einsatz seit der Rückkehr aus Genf einen Penalty zu treten. Obwohl er nicht auf der Liste der Schützen steht.

Amir Abrashi (36) findet dafür nach dem Schlusspfiff noch versöhnliche Worte. Manchmal schiesse halt der, der sich gut fühle: «Und Giotto hat sich gut gefühlt.»

4:19 Highlights im Video: Pllana köpfelt GC in letzter Sekunde zum Ausgleich

Bloss: Dafür können sich die Grasshoppers nichts kaufen. Morandi läuft an und … trifft das Lattenkreuz. Nichts ist es mit der 2:1-Führung. Stattdessen muss das Team froh sein, dass es in der 96. Minute noch das 2:2 erzielt.

Morandi ist eigentlich ein sehr sicherer Schütze. Die ersten fünf Penaltys in der Super League hat er alle verwandelt. Aber jetzt steht er bei zwei Fehlschüssen in Serie.

Sein letzter vergebener Penalty? Ebenfalls im GC-Dress, bei der 0:1-Niederlage in Winterthur im April 2025. Es ist das Spiel, das Winti die unglaubliche Aufholjagd zum direkten Klassenerhalt erlaubte und GC schliesslich in die Barrage stürzte.

Das macht die Beziehung zu den Fans nicht einfacher

Dass Morandi davor Druck aufgesetzt hatte, um eine automatische Vertragsverlängerung mit GC verhindern? Dass er später bei GC intern suspendiert wurde, weil sein Abgang aufs Saisonende hin feststand? All das macht seine Stellung bei den Fans der Grasshoppers nicht eben einfach. Ein verschossener Elfmeter im Derby wird da nicht helfen.

Aber das ist derzeit vermutlich Morandis kleineres Problem. Das unmittelbare ist, dass sein Trainer wissen will, warum er sich diesen Penalty gekrallt hat.

Wobei es Zeidler wichtig ist, dass er nicht den Fehlschuss kritisiert: «Elfmeter wurden schon von Weltmeistern verschossen.» Wenn es aber nicht darum geht, dann kann es sich nur um die Frage drehen: Wieso hat sich Morandi über die Vorgaben hinweggesetzt? So viel steht fest, auch wenn Zeidler auch noch sagt: «Ich bitte um Verständnis, wenn ich das erst intern besprechen möchte.»

Im besten Fall hat Giotto Morandi ein paar kluge Antworten oder eine Entschuldigung vorbereitet. Denn dass GC einen mannschaftsdienlichen Morandi gut gebrauchen könnte, sieht man an diesem Samstagabend auch: beim Assist zu Samuel Krasniqis 1:1.