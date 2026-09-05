DE
FR
Abonnieren

Reichmuth zu Duell mit Abrashi
«Er ist ein Hitzkopf – ich bin auch ein Hitzkopf»

GC erspielt sich gegen den FCZ mehrere Topchancen, muss aber letztlich froh darüber sein, einen Punkt aus dem Zürcher Derby mitgenommen zu haben. Miguel Reichmuth, Lindrit Kamberi und Simone Stroscio sprechen über die turbulenten 96. Minuten im Letzigrund im Interview.
Publiziert: 05.09.2026 um 23:15 Uhr
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Kommentieren
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Florian RazReporter Fussball
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
2
FC Lugano
FC Lugano
5
11
15
3
FC Basel
FC Basel
6
2
10
4
FC Sion
FC Sion
5
2
9
5
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
7
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
5
-2
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Zürich
FC Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen