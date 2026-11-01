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VA FCZ-Nachzug Hodza
1:56
FCZ-Matchwinner Selim Hodza:«Das hätte ich mir nie erträumt»

Koller musste ihn überzeugen
Verrückt! FCZ-Matchwinner Hodza wollte gar nicht spielen

Selmin Hodza entscheidet das Spiel gegen YB mit seinem ersten Profitor und einem Assist. Dabei muss ihn FCZ-Trainer Marcel Koller vor dem Spiel erst von einem Einsatz überzeugen.
Publiziert: vor 1 Minute
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So jubelt einer, der erst gar nicht spielen wollte: Selmin Hodza.
Foto: Christian Pfander/freshfocus
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Florian RazReporter Fussball

Am Ende steht er freudestrahlend im Bauch des Wankdorfstadions. Matchwinner mit seinem ersten Tor in der Super League überhaupt und zusätzlich einem Assist. Dabei hätte Selmin Hodza (23) das Spiel bei den Young Boys eigentlich lieber ausgelassen.

Verrückt! Der Mann, der schliesslich das Spiel entscheidet, muss erst von seinem Trainer von einem Einsatz überzeugt werden.

Der Grund: Hodza kommt erst in der Woche vor dem YB-Spiel von einem Muskelfaserriss zurück, den er sich in Lausanne zugezogen hat. Auf einem Kunstrasen, wie er auch in Bern liegt, ist er bei einem offensiven Vorstoss weggerutscht. «Darum war ich etwas skeptisch, ein wenig unsicher, ob ich überhaupt mit nach Bern reise», gibt er nach dem spektakulären 5:3 offen zu.

Koller kann seinen Spieler überzeugen

Marcel Koller (65) spürt, dass der Aussenverteidiger zweifelt. Dass er Angst davor hat, sich gleich wieder zu verletzen. Aber der FCZ-Trainer hat auch ein Problem: Ihm gehen die Ersatzspieler aus. In Bern fehlt auch noch Routinier Valon Berisha (33) mit Schienbeinproblemen.

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Also redet Koller Hodza gut zu: «Ich habe ihm gesagt, dass es eine Kopfsache ist. Irgendwann muss er sowieso wieder auf Kunstrasen spielen. Und wenn du in Bern vielleicht 15, 20 Minuten spielst, kannst du es verarbeiten.»

Und wie Hodza das Erlebnis von Lausanne verarbeitet. Erst trifft er im Nachschuss nach einem Freistoss zum 4:3. Dann lässt er in der Nachspielzeit auch noch YB-Abwehrchef Cédric Zesiger (28) wie einen Schulbuben aussehen und gibt den Pass zum 5:3.

Ein Duell in zwei unterschiedlichen Gewichtsklassen

Dabei spielt dieser Zesiger (72 Spiele in der 1. Bundesliga) ja in einer ganz anderen Gewichtsklasse. Auch wenn Hodza nach dem Spiel tapfer erklärt, er sei «sicher über 1,75 und sicher über 70 Kilogramm». Zum Vergleich: Zesiger wird auf der offiziellen Seite der Liga mit 1,94 Metern und 83 Kilogramm gelistet.

Aber in diesem Moment ist Hodza cleverer, einfach bereiter für die Situation: «Ich habe das Duell mit ihm gesucht. Ich gebe ihm einen kleinen Schubser – aber alles im grünen Bereich. Und dann sehe ich Umeh Emmanuel in der Mitte als einzigen Spieler in der Box.»

Vor dem Spiel noch die Zweifel. Dann zwei Skorerpunkte als Joker. Es ist der perfekte Nachmittag für Selmin Hodza, nach dem er etwas ganz sicher weiss: «Der Muskel hält!»

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
-11
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Young Boys
FC Zurich
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