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Verletzung vor Saisonstart
Thuner Meisterheld fällt wochenlang aus

Der FC Thun muss mehrere Wochen auf den verletzten Mattias Käit verzichten. Für Ersatz im Mittelfeld ist bereits gesorgt.
Publiziert: 09:04 Uhr
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Aktualisiert: vor 47 Minuten
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Schlechte Neuigkeiten für den FC Thun.
Foto: Pius Koller
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Andri BäggliRedaktor Sport

Schlechte Neuigkeiten für den FC Thun. Das erste Spiel in der Qualifikation der Champions League hat Mattias Käit (28) bereits verletzt verpasst. Nun ist klar, dass der Mittelfeldspieler noch mehrere Wochen pausieren muss. Wie der FC Thun in einer Medienmitteilung schreibt, hat sich der Este wenige Tage vor der Partie gegen Zagreb am Fuss verletzt, nun haben die Untersuchungen das längere Aus ergeben. Was genau Käit hat, ist nicht weiter bekannt.

Für Ersatz ist aber bereits gesorgt, wie der Meister schreibt. Am Donnerstag wurde bereits die Verpflichtung von Fabio Saiz bekannt gegeben – die Meldung gibt es hier.

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