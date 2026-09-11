Servette-Captain Cognat fällt mehrere Wochen aus

Darum gehts
- Servette verstärkt die Offensive
- Die Genfer leihen Jesper Karlsson von Bologna
- Captain Timothé Cognat fällt wochenlang aus
Timothé Cognat (28) hat sich im Spiel vom Sonntag gegen St. Gallen verletzt. In einem Duell um den Ball sprang ihm der Torhüter der Espen, Lawrence Ati Zigi, in die Beine. Anschliessend musste der Leader mit der Trage vom Feld getragen werden. Wie der Klub nun mitteilt, fällt Cognat voraussichtlich vier bis sechs Wochen aus. Um was es sich für eine Verletzung handelt, gibt Servette nicht bekannt.
Genfer verstärken sich nochmals
Aber es gibt auch gute News für die Grenats: Servette hat sich nochmals in der Offensive verstärkt – die Genfer leihen Jesper Karlsson (28) für die Saison 2026/27 aus. Der schwedische Nationalspieler wechselt von Bologna nach Genf. Einst lief der Offensivmann für Alkmaar auf und erzielte bei den Holländern 35 Tore in 89 Eredivisie-Spielen.
Der Wechsel in die Serie A stellte sich als Schritt in die falsche Richtung heraus. Zuletzt wurde der Schwede immer wieder ausgeliehen. Die neue Nummer 21 soll nun bei Servette mit seinen technischen Qualitäten, seiner Explosivität und seiner Fähigkeit auf den Flügeln glänzen.
YB spielt am 19. September gegen Servette FC. Gewinne zwei VIP-Tickets und erlebe das Spiel mit Vorzügen wie kostenloser Verpflegung in der Valiant Lounge und hervorragenden Sitzplätzen auf der Haupttribüne.
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