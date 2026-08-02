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Vaduz-Noten gegen St. Gallen
Leihgabe blüht auf – Routinier erlebt Spiel zum Vergessen

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der 2:3-Niederlage von Vaduz gegen St. Gallen.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
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1/8
Joker Owusu (r.) sorgt in der Schlussphase für den St. Galler Ausgleich und dreht danach auch noch das Spiel.
Foto: keystone-sda.ch
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Stefan KreisReporter Fussball

Hätte Marcel Monsberger in der 58. Minute das getan, wofür er angestellt ist, wäre er einer der Besten auf dem Rasen gewesen. Weil der Stürmer seine Riesenchance aber an den Pfosten setzt, reicht es bloss für eine Vier. Bester Mann auf dem Platz ist trotzdem ein Vaduzer. YB-Leihgabe Lutfi Dalipi. Drei Grosschancen kreiert der 20-Jährige, ein Tor legt er dank einem Top-Solo auf, einmal wird sein Treffer aufgrund einer hauchdünnen Offsideposition nicht gegeben. Spielt er so weiter, dann kehrt er bald ins Wankdorf zurück.

Einen Nachmittag zum Vergessen erlebt derweil Vaduz-Routinier Benjamin Büchel. 37 Jahre alt ist der Goalie. Beim 0:1 sieht er älter aus, als er ist. Und auch beim dritten Gegentreffer macht er keine gute Figur.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
8
6
2
FC Lugano
FC Lugano
2
4
6
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
2
2
6
4
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
1
4
5
FC Sion
FC Sion
2
1
3
6
FC Zürich
FC Zürich
2
0
3
7
FC Basel
FC Basel
2
0
3
8
FC Thun
FC Thun
2
-4
3
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
2
-3
1
10
FC Vaduz
FC Vaduz
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-2
0
12
FC Luzern
FC Luzern
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
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