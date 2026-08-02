Stefan Kreis Reporter Fussball

Hätte Marcel Monsberger in der 58. Minute das getan, wofür er angestellt ist, wäre er einer der Besten auf dem Rasen gewesen. Weil der Stürmer seine Riesenchance aber an den Pfosten setzt, reicht es bloss für eine Vier. Bester Mann auf dem Platz ist trotzdem ein Vaduzer. YB-Leihgabe Lutfi Dalipi. Drei Grosschancen kreiert der 20-Jährige, ein Tor legt er dank einem Top-Solo auf, einmal wird sein Treffer aufgrund einer hauchdünnen Offsideposition nicht gegeben. Spielt er so weiter, dann kehrt er bald ins Wankdorf zurück.

Einen Nachmittag zum Vergessen erlebt derweil Vaduz-Routinier Benjamin Büchel. 37 Jahre alt ist der Goalie. Beim 0:1 sieht er älter aus, als er ist. Und auch beim dritten Gegentreffer macht er keine gute Figur.

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