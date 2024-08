1/5 Urs Meier schaut für Blick ganz genau hin.

Schon früh gibts in der Partie YB gegen den FC Zürich Aufregung. In der 7. Minute zeigt Schiedsrichter Lukas Fähndrich auf den Punkt. Allerdings erst, nachdem sich der VAR eingeschaltet hat. Der Auslöser: ein Handspiel von Lewin Blum.

Als FCZ-Spieler Nikola Katic einen Meter vor ihm abzieht, geht der Ball an die Hand des mit dem Gesicht abgewandten Berners. Fähndrich sieht sich die Szene im Video noch einmal an und entscheidet auf Penalty – obwohl es heisst, wenn der Arm oder die Hand ganz nah am Körper sind, ist es kein Handspiel. Trotzdem wird Blums Hand am Gesicht geahndet und Penalty gepfiffen. Für Ex-Schiedsrichter Urs Meier ein richtiger Entscheid. «Blum verhält sich etwas tapsig, die Hand hat dort oben nichts verloren», meint er. Dabei handle es sich um eine unnatürliche Bewegung.

Wunsch an die Unparteiischen

Kurz vor Schluss der Partie steht Fähndrich noch einmal im Fokus. Mirlind Kryeziu trifft Kastriot Imeri oberhalb des Knöchels und sieht dafür zunächst die Gelbe Karte. Fähndrich wird allerdings erneut zum Bildschirm gebeten und korrigiert anschliessend seinen Entscheid. Er schickt den Zürcher mit Rot vorzeitig unter die Dusche. Für Urs Meier der richtige Entscheid. Er würde sich allerdings wünschen, dass die Unparteiischen solche Aktionen auf dem Rasen richtig einschätzen und nicht erst nach Eingreifen des VAR.

Blums Handspiel ist nicht das Einzige, das an diesem Wochenende zu reden gibt. Im Spiel Lausanne gegen St. Gallen sorgt ebenfalls eines für Aufregung. Alvyn Sanches steht bei einem Freistoss in der Mauer, dreht sich ab, als dieser ausgeführt wird und berührt den Ball mit dem ausgestreckten Arm. Den fälligen Penalty versenkt Willem Geubbels souverän zum 2:0 in den Maschen. Zu dieser Szene hat Urs Meier eine klare Meinung. Welche das ist, erfährst du im Video unten.

