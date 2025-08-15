Morgan Poaty verlängert bei Lausanne-Sport bis 2028. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Lausanne-Sport kann drei weitere Jahre auf die Dienste von Morgan Poaty (28) zählen. Wie die Waadtländer am Freitag bekanntgeben, hat der Linksverteidiger seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Der in Frankreich geborene Kongolese wechselte im August 2023 vom belgischen Zweitligisten RFC Seraing zu Lausanne, nachdem die Romands den Wiederaufstieg in die Super League geschafft haben.

In den zwei Jahren absolvierte Poaty 79 Spiele für Lausanne, erzielte dabei zwei Tore und verbuchte fünf Assists. Auch in der bisherigen Saison zählte Lausanne-Coach Peter Zeidler auf den 28-Jährigen. Sowohl in der Liga als auch in der Conference-League-Quali stand Poaty in den bisher absolvierten sieben Pflichtspielen in der Startelf.

Nach dem Abgang von Innenverteidiger Noë Dussenne nach Belgien und dem möglichen Wechsel von Stürmer Kaly Sène in die 2. Bundesliga zu Magdeburg, können die Lausanner mit Poaty nun zumindest einen Schlüsselspieler länger binden.