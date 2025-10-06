DE
«Rückkehr ist mit vielen Erinnerungen verbunden»
2:33
Kasami über Winti-Debüt:«Rückkehr ist mit vielen Erinnerungen verbunden»

Über 130 Tage ohne Ernstkampf
Was hinter dem Fitnessgeheimnis von Winti-Kämpfer Kasami steckt

136 Tage nach seinem letzten Ernstkampf präsentiert sich Pajtim Kasami (33) in beneidenswerter Form. Was hinter der Fitness des Routiniers steckt. Und was er nach seinem Debüt im Winti-Dress sagt.
Physisch präsent: Winti-Puncher Pajtim Kasami.
Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Stefan KreisReporter Fussball

Um ein Haar hätte Pajtim Kasami das Tor des Jahres erzielt. Aus mehr als 50 Metern versuchts der Mittelfeld-Puncher in der ersten Halbzeit, Lugano-Goalie David von Ballmoos aber ist auf dem Posten, verhindert Kasamis Traumdebüt. Mit 14 hat der Mann aus Andelfingen ZH aus der Jugend des FC Winterthur zu GC gewechselt, knapp 20 Jahre später läuft er zum ersten Mal als Profi für seinen Jugendverein auf. «Es fühlt sich schön an, hier zu spielen. Die Schützenwiese ist mit vielen Erinnerungen verbunden. Schade, dass wir das Spiel noch aus der Hand gegeben haben.»

Vier Tore kassiert der FCW innert 13 Minuten. «So etwas habe ich noch nie erlebt. Mir fehlen die Worte», sagt Kasami. Die Frage, was nach bloss zwei Punkten in den ersten acht Spielen noch für Winti spricht, kann der 33-Jährige nicht beantworten. Wichtig aber sei, die Nerven zu behalten: «Wir dürfen nicht nervös werden, nicht den Kopf verlieren. Es ist erst Oktober, wir haben noch viele Spiele.»

Ex-Handballer ist Personalcoach

Er selbst könnte zum Trumpf-Ass im Kampf um den Ligaerhalt werden. Dass Kasami einer ist, der dank seiner physischen Präsenz für den Unterschied sorgen kann, hat er gegen Lugano bereits bewiesen. Obwohl er seit 136 Tagen keinen Ernstkampf mehr bestritten und in den vergangenen Wochen nur Einzeltrainings absolviert hatte.

Coach Uli Forte sagt nach dem Spiel, dass er von Kasamis Fitnesszustand positiv überrascht gewesen sei und seinen Neuzugang deshalb gleich in die Startelf beordert habe. Und in den 77 Spielminuten hat der frühere Nati-Spieler knapp zehn Kilometer absolviert.

Das Geheimnis hinter Kasamis Fitness hat mit einem ehemaligen Profihandballer zu tun – mit Goran Cvetkovic. «Mit ihm trainiere ich seit x Jahren. Im Gym, draussen, mit GPS», verrät Kasami. Zusätzlich habe er vom Athletiktrainer seines Ex-Klubs Olympiakos einen individuellen Trainingsplan erhalten. Damit Kasami fit für den Abstiegskampf ist. 

