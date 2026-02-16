DE
FR
Abonnieren
Slapstick – Shaqiri rutscht bei Elfer-Wiederholung aus
3:15
Highlights im Video:Slapstick – Shaqiri rutscht bei Elfer-Wiederholung aus

Trotz Lob von Coach Lichtsteiner
Wird FCB-Juwel Akahomen wieder auf die Bank verbannt?

Nach fast einem Jahr darf FCB-Verteidiger Marvin Akahomen wieder einmal in der Super League ran. Vom Trainer Stephan Lichtsteiner gibt es ein grosses Lob.
Publiziert: vor 37 Minuten
Kommentieren
1/6
Marvin Akahomen kommt gegen Lugano zu seinem sechsten Super-League-Spiel.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Viel hat nicht gefehlt und Stephan Lichtsteiner (42) wäre in seinem sechsten Spiel als FCB-Trainer zum fünften Mal als Verlierer vom Platz. Doch Marvin Akahomen (18) ist in der Nachspielzeit mit seinem Klärungsversuch zur Stelle und rettet dem FCB gegen Lugano einen Punkt. «Ich bin froh, habe ich wieder mal eine Chance bekommen. Ich denke, ich habe meine Sache ordentlich gemacht», sagt der junge Verteidiger danach.

Mehr zum FCB
«Es ist mathematisch möglich, also greifen wir Thun an»
2:50
Kampfansage trotz Remis
«Es ist mathematisch möglich, also greifen wir Thun an»
Wer hat das «schönste» Fasnachtstrikot? Stimme jetzt ab
Umfrage
FCB, FCL oder ein Bundesligist
Wer hat das «schönste» Fasnachtstrikot?
Sogar Shaqiris Eltern auf der Tribüne müssen schmunzeln
Mit Video
FCB-Coach ärgert etwas anderes
Sogar Shaqiris Eltern schmunzeln beim Penalty-Ausrutscher
Zweimal Penalty verschossen – Shaqiri ungenügend
Basel-Noten gegen Lugano
Zweimal Penalty verschossen – Shaqiri ungenügend

Trotz der akuten Basler Abwehrprobleme hat Akahomen lange darauf warten müssen. Seit er im April 2023 mit 15 Jahren in der Super League debütiert hat, ist das Abwehrjuwel in der Liga nur noch vier Mal zum Einsatz gekommen – zuletzt vor fast einem Jahr.

Als sich unter der Woche beim Gastspiel bei Sion (0:2) Flavius Daniliuc früh verletzt, schickt Lichtsteiner lieber den erfahreneren Dominik Schmid aufs Feld. Akahomen sitzt 90 Minuten auf der Bank, obwohl er neben Nicolas Vouilloz der einzige gesunde Innenverteidiger im Kader ist. «Der Trainer hat das mit mir besprochen, es ist abgehakt», sagt Akahomen, nachdem er gegen Lugano endlich seine Startelf-Chance bekommen hat.

Akahomen zeigt sich selbstkritisch

Der U19-Nationalspieler zeigt auch abgesehen von seiner Rettungstat einen erstaunlich abgeklärten Auftritt. Was Akahomen dabei sicherlich entgegenkommt, ist, dass der fast doppelt so alte und gefühlt doppelt so schwere Lugano-Stürmer Kevin Behrens schon in der Startphase verletzt vom Feld muss. Dessen Ersatz Georgios Koutsias (22) hat der FCB-Verteidiger deutlich besser im Griff – mit einer einzigen Ausnahme.

Beim Tessiner Ausgleich erwischt Koutsias mit seinem satten Abschluss Akahomen zwischen den Beinen. «Den Konter können wir besser verteidigen. Ich hätte meine Beine besser zumachen können», zeigt sich der Zürcher selbstkritisch. Von Stephan Lichtsteiner gibt es trotzdem «ein grosses Kompliment» an Akahomen. «Das kommt für mich aber auch überhaupt nicht überraschend. Ich kenne Marvin seit einigen Jahren, er ist ein grosses Verteidigertalent», so der FCB-Trainer.

Lichtsteiner spricht schon über Omeragic

Gleichzeitig gesteht Lichtsteiner aber auch ein, dass der Umgang mit Akahomen in der Vergangenheit nicht immer optimal gewesen sei und dieser in der U21 zu mehr Spielzeit hätte kommen müssen. «Aber ich bin mir sicher, dass er uns in Zukunft noch viel Freude machen wird», sagt Lichtsteiner.

Das dürfte aber nur bedingt auf die kommenden Wochen zutreffen. Obwohl der FCB den Zugang von Becir Omeragic (24) noch nicht offiziell bekannt gegeben hat, gibt Lichtsteiner nach dem Lugano-Spiel bereits Auskunft über den Basler Neuzugang. «Er ist ein Spieler mit viel Erfahrung, der in dieser Saison in einer guten Liga schon viele Spiele gemacht hat. Er wird uns defensiv, aber auch im Spielaufbau viel geben», so das Urteil des Basler Trainers. Schon am Sonntag in Luzern dürfte Omeragic zu seinem FCB-Debüt kommen – und Eigengewächs Akahomen vorerst wieder auf der Bank Platz nehmen.

«Es ist mathematisch möglich, also greifen wir Thun an»
2:50
Kampfansage trotz Remis:«Es ist mathematisch möglich, also greifen wir Thun an»
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
24
15
43
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
24
-39
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Basel
        FC Basel