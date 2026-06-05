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Transfer steht bevor
Neuer FCB-Goalie bereits in Basel gesichtet

Die Zeichen, dass Jonas Omlin der neue FCB-Goalie wird, verdichten sich immer mehr. Blick berichtete bereits vor geraumer Zeit über eine Rückkehr, jetzt wurde der Innerschweizer in Basel gesichtet.
Publiziert: 09:50 Uhr
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Aktualisiert: vor 46 Minuten
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Jonas Omlin (r.) wurde in Basel vor der Geschäftsstelle mit dem sportlichen Leiter Valentin Stocker (l.) gesichtet
Foto: Leserreporter
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Wie von Blick schon vor Wochen angekündigt, wird Jonas Omlin die neue Nummer 1 im Tor des FC Basels. Jetzt könnte es ganz schnell gehen. Der 32-jährige Innerschweizer wurde am Freitagmorgen vor der Basler Geschäftsstelle gesichtet, an seiner Seite der sportliche Leiter Valentin Stocker.

Es ist anzunehmen, dass Omlin am Freitag den obligatorischen Medizincheck absolviert und im Verlauf des Tages seine Rückkehr ans Rheinknie offiziell wird. Beim FCB folgt Omlin auf den zurückgetretenen Marwin Hitz.

Der ehemalige Nati-Goalie wechselte 2018 von Ligakonkurrent Luzern zum FCB. Nach zwei Jahren im Basler Tor wagte er den Schritt ins Ausland und schloss sich Montpellier in der Ligue 1 an.

2023 beerbte Omlin den nach München abgewanderten Yann Sommer als Nummer 1 bei Borussia Mönchengladbach. Zuletzt verlor Omlin seinen Stammplatz im Fohlen-Tor und wurde im Winter an Bayer Leverkusen ausgeliehen. Doch auch bei der Werkself kam der ehemalige Luzern-Junior nicht wirklich auf Touren. In Basel will der 32-Jährige an alte Erfolge anknüpfen, 2019 gewann er mit Rotblau den Schweizer Cup.

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