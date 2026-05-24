Jonas Omlin kehrt zum FC Basel zurück! Der Ex-Nati-Goalie soll bis 2029 unterschreiben. Laut Transferexperte Florian Plettenberg steht nur noch der Medizincheck aus, erste Gespräche gab es bereits im März.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Beim FC Basel soll es trotz der Absage von Yann Sommer zu einer Rückkehr kommen. Wie Blick bereits im März berichtet hat, steht Jonas Omlin (32) zu oberst auf der Kandidatenliste für die Nachfolge von Goalie Marwin Hitz. Damals wurden auch bereits erste Gespräche geführt. Diese sollen nun zum Abschluss gekommen sein, wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet. Omlin, der bei Gladbach noch einen Vertrag bis 2027 hat, soll bis 2029 bei den Baslern unterschreiben.

Noch müssen letzte Details zwischen den Klub geklärt werden, doch diese sollen laut Plettenberg bald geklärt sein. Der Medizincheck soll bereits nächste Woche stattfinden. Für Omlin wäre die Rückkehr zu seiner alten Liebe eine Art Neustart. In dieser Saison wurde der 32-Jährige im Winter an Leverkusen verliehen, spielte aber dort nur die zweite Geige und ist auf keine Einsatzminute gekommen. Beim FCB würde er aller Voraussicht nach direkt wieder in die Startelf rutschen.

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