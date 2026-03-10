DE
Grosse Rückkehr steht bevor
Ex-Nati-Goalie soll beim FCB die Hitz-Nachfolge antreten

Auf der Suche nach einer neuen Nummer 1 hat der FC Basel eine Wunschlösung: Ex-Nati-Goalie Jonas Omlin (32).
Publiziert: 12:33 Uhr
|
Aktualisiert: 13:26 Uhr
Jonas Omlin könnte im Sommer nach Basel zurückkehren.
  • FC Basel verhandelt mit Jonas Omlin (32) als Nachfolger für Marwin Hitz
  • Omlin aktuell an Bayer Leverkusen ausgeliehen, Vertrag bei Gladbach bis 2027
  • 79 Spiele für Basel 2018–2020, Entscheidung in den kommenden Wochen erwartet
Lucas Werder und Tobias Wedermann

Der FC Basel arbeitet intensiv an der nächsten Rückholaktion. Nach Blick-Infos steht der Name von Jonas Omlin (32) ganz zuoberst auf der Liste für die Nachfolge von Marwin Hitz (38). Erste Gespräche mit dem ehemaligen FCB-Keeper sind bereits geführt worden.

Der Obwaldner ist zurzeit von Borussia Mönchengladbach an Bayer Leverkusen ausgeliehen. Aktuell muss er sich allerdings auch dort mit der Ersatzrolle begnügen. In Gladbach hat der Goalie noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Man hätte beim Bundesligaklub aber nichts dagegen, den Keeper schon Ende dieser Saison von der Lohnliste zu bekommen.

Mehr Spiele für Basel als für jeden anderen Klub

Auch für Omlin würde eine Rückkehr nach Basel Sinn ergeben. Vergangene Saison musste er seinen Stammplatz bei der Borussia auch aufgrund von Verletzungen an Konkurrent Moritz Nicolas (28) abtreten. Nun würde der ehemalige FCL-Junior gerne wieder bei einem Verein anheuern, bei dem er die unumstrittene Nummer eins ist.

Zwischen 2018 und 2020 absolvierte Omlin 79 Spiele für den FCB – mehr als für jeden anderen Klub in seiner Karriere. Danach verabschiedete sich der vierfache Nationalspieler in Richtung Frankreich, wo er drei Jahre lang für Montpellier auflief. Seit 2023 steht er in Gladbach unter Vertrag, wo Omlin zwischenzeitlich sogar Captain war.

FCB-Sportchef Stucki unter Druck

Nach einer bislang enttäuschenden Saison dürfte der immer mehr in die Kritik geratende FCB-Sportchef Daniel Stucki (44) alles daransetzen, schnellstmöglich einen Hitz-Nachfolger zu präsentieren. Nicht nur, um die Lücke im Tor zu füllen, sondern auch, um nach einem enttäuschenden Wintertransfer-Fenster wieder etwas Kredit anzusammeln. Nach Blick-Infos soll der Deal schon in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.

Neben Omlin hatte der FCB zuletzt mit Karlo Letica (29) und Anthony Racioppi (27) auch zwei Super-League-Goalies auf dem Zettel. Leticas Vertrag in Lausanne läuft Ende Saison aus. Im Fall von Racioppi, mit dessen Beraterteam es bereits Kontakt gegeben hatte, stellte sich der FC Sion quer. Nun scheint mit Omlin aber ohnehin ein Ex-Basler das Rennen zu machen.

