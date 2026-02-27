Im Jahr 2024 verzeichneten die Super-League-Klubs einen Umsatz von umgerechnet 328 MIllionen Franken. Damit liegt die Liga im europäischen Vergleich unter den Top 12.

Die Klubs der Super League haben im Jahr 2024 rund 359 Millionen Euro (328 Mio. Franken) umgesetzt. Das sind acht Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie aus dem jüngsten Landscape-Report des europäischen Fussballverbandes Uefa zum Thema Finanzen und Investitionen hervorgeht.

In der europäischen Rangliste belegt die Schweizer Topliga mit diesem Umsatz im Jahr 2024 den 12. Platz. Auffallend ist, dass die Klubs mit den Ticketverkäufen verhältnismässig viel Geld generieren (103 Mio. Euro, 10. Platz in Europa), dafür bei den TV-Einnahmen (20 Mio. Euro, 20. Platz) hinterherhinken. Der FC Basel schafft es bezüglich Ticket-Einnahmen pro Match sogar in die Top 50 Europas (1,1 Millionen Euro pro Spiel).

Mit durchschnittlichen Einnahmen von rund 30 Millionen Euro pro Klub im Jahr 2024 liegt die Super League im Bereich der Topligen von Österreich (26 Mio. Euro), Schottland (32 Mio.), Portugal (34 Mio.) und Belgien (36 Mio.). Weit voraus im europäischen Ranking ist die englische Premier League mit Einnahmen von nahezu 7,5 Milliarden Euro, verteilt auf 20 Klubs.

Transfers in der Super League

Besonders erfolgreich schlägt sich die Super League im Transfergeschäft. Die Schweizer Vereine haben sich mit Spielerverkäufen insgesamt einen Gewinn von 46 Millionen Euro erwirtschaftet, sie liegen damit im europäischen Vergleich auf Platz 7. Den ersten Rang belegt die Liga Portugal mit einem Überschuss von 178 Millionen Euro.