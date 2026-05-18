Die Super-League-Saison 2025/26 ist vorbei – und damit ist auch die Blick-Fan-Meisterschaft zu Ende gegangen. Champion der Herzen ist der FC St. Gallen. In den letzten Wochen hat der FCSG am meisten neue Follower bei Blick dazugewonnen.
Und wie! Nach einem verhaltenen Start, St. Gallen lag lange hinter Thun und YB, drehten die Espen richtig auf. Schliesslich sind fast ein Viertel aller neuen Follower St. Galler. Das Treppchen dahinter ist in Berner Hand: Meister Thun folgt mit einigem Abstand auf Rang zwei, YB ist Dritter. Dann folgt Basel ultraknapp vor GC.
Um zu folgen, ist es auch nach der Fan-Meisterschaft nicht zu spät. Folge diesem Link und aktiviere deinen Klub – so verpasst du den ganzen Sommer keine News zu deinem Team.
Als Teil des Siegerteams können die Follower des FC St. Gallen auf tolle Preise hoffen. Unter ihnen verlosen wir drei Gutscheine von Brack à je 100 Franken, drei Blick-Plus-Jahresabos und fünf Blick-Plus-Dreimonatsabos.
Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist der 17. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du bereits einem Super-League-Team folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.
Basel liegt an der Spitze des Fan-Rankings
Bewertet wurde in der Blick-Fan-Meisterschaft nur die finale Meisterschaftsphase seit dem 24. April. Insgesamt hat ein anderer Klub die Nase vorn. Kein Team vereint mehr Follower als der FC Basel seit dem Saisonstart. 19 Prozent aller Super-League-Follower folgen dem FCB.
Um dem Klub zu folgen, kannst du hier auf den Link klicken. Such dir dein Team, indem du durch die Liste scrollst oder im Textfeld suchst. Danach gehts dann ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol rechts neben deinem Team klickst. Dann kannst du dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.
Die volle Ladung Fussball dank «Follow My Team»
Mit der «Follow My Team»-Funktion wird jedes Spiel in der Super League für die Follower zu einer einmaligen Reise. Diese startet mit dem Klub-Inside vor dem Spiel. Hier erhältst du die letzten Infos zum Match, die voraussichtliche Startelf und die wichtigsten Entwicklungen der Woche. Danach gehts Schlag auf Schlag. Blick versorgt dich mit der Aufstellung vor dem Spiel, dann gibts dank der Live-Aktivitäten das Resultat immer direkt aufs Handy – es folgen Stimmen zum Spiel im Video, Benotungen der Spieler, die wichtigsten Erkenntnisse und Analysen aus dem Spiel. Woche für Woche der volle Service zum Matchtag.
Personalisierte News
Direkter Zugriff auf deine Team-Seite
Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle
Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)
Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)
Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten
Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick
Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest
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Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle
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Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten
Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick
Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest
Mit der Super League ist aber nicht Schluss. Ebenfalls folgen kannst du deinen internationalen Lieblingsklubs aus den Top-Ligen oder auch den Nationalteams. Und im Eishockey kannst du den Klubs der National League und den Nationalteams folgen. Auch hier gibts die Live-Aktivitäten zu jedem Spiel und du verpasst zwischen den Matches keine unserer Storys mehr zu deinem Team.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
38
11
55
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
38
-56
23