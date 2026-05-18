Der Meistertitel geht zwar an Thun, doch in der Fan-Meisterschaft fängt der FC St. Gallen die Berner Oberländer noch ab. Für die Follower der Espen gibts nun tolle Preise zu holen. Finde raus, welche Klubs in der Gunst der Fans sonst zuoberst stehen.

Die Super-League-Saison 2025/26 ist vorbei – und damit ist auch die Blick-Fan-Meisterschaft zu Ende gegangen. Champion der Herzen ist der FC St. Gallen. In den letzten Wochen hat der FCSG am meisten neue Follower bei Blick dazugewonnen.

Und wie! Nach einem verhaltenen Start, St. Gallen lag lange hinter Thun und YB, drehten die Espen richtig auf. Schliesslich sind fast ein Viertel aller neuen Follower St. Galler. Das Treppchen dahinter ist in Berner Hand: Meister Thun folgt mit einigem Abstand auf Rang zwei, YB ist Dritter. Dann folgt Basel ultraknapp vor GC.

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Um zu folgen, ist es auch nach der Fan-Meisterschaft nicht zu spät. Folge diesem Link und aktiviere deinen Klub – so verpasst du den ganzen Sommer keine News zu deinem Team.

Als Teil des Siegerteams können die Follower des FC St. Gallen auf tolle Preise hoffen. Unter ihnen verlosen wir drei Gutscheine von Brack à je 100 Franken, drei Blick-Plus-Jahresabos und fünf Blick-Plus-Dreimonatsabos.

Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist der 17. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du bereits einem Super-League-Team folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.

Basel liegt an der Spitze des Fan-Rankings

Bewertet wurde in der Blick-Fan-Meisterschaft nur die finale Meisterschaftsphase seit dem 24. April. Insgesamt hat ein anderer Klub die Nase vorn. Kein Team vereint mehr Follower als der FC Basel seit dem Saisonstart. 19 Prozent aller Super-League-Follower folgen dem FCB.

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Um dem Klub zu folgen, kannst du hier auf den Link klicken. Such dir dein Team, indem du durch die Liste scrollst oder im Textfeld suchst. Danach gehts dann ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol rechts neben deinem Team klickst. Dann kannst du dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

Die volle Ladung Fussball dank «Follow My Team»

Mit der «Follow My Team»-Funktion wird jedes Spiel in der Super League für die Follower zu einer einmaligen Reise. Diese startet mit dem Klub-Inside vor dem Spiel. Hier erhältst du die letzten Infos zum Match, die voraussichtliche Startelf und die wichtigsten Entwicklungen der Woche. Danach gehts Schlag auf Schlag. Blick versorgt dich mit der Aufstellung vor dem Spiel, dann gibts dank der Live-Aktivitäten das Resultat immer direkt aufs Handy – es folgen Stimmen zum Spiel im Video, Benotungen der Spieler, die wichtigsten Erkenntnisse und Analysen aus dem Spiel. Woche für Woche der volle Service zum Matchtag.

Die Vorteile der Funktion Follow My Team Personalisierte News

Direkter Zugriff auf deine Team-Seite

Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle

Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)

Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)

Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick

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Mit der Super League ist aber nicht Schluss. Ebenfalls folgen kannst du deinen internationalen Lieblingsklubs aus den Top-Ligen oder auch den Nationalteams. Und im Eishockey kannst du den Klubs der National League und den Nationalteams folgen. Auch hier gibts die Live-Aktivitäten zu jedem Spiel und du verpasst zwischen den Matches keine unserer Storys mehr zu deinem Team.