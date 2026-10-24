Marco Bürki führt Thun weiterhin als Captain aufs Feld. Das definitive Führungsteam will Trainer Gian-Luca Privitelli aber erst im Januar bestimmen. Zudem: Albrecht ist zurück und Braschi macht Fortschritte. Hier kommt das Thun-Inside.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die News der Woche

Dominik Albrecht (41) ist zurück! Knapp drei Monate nach seinem Rückzug als Sportchef aus familiären Gründen übernimmt er beim FC Thun die Geschäftsleitung Sport. Gemeinsam mit Präsident Andres Gerber trägt er die sportliche Gesamtverantwortung, Timo Kuhn führt den kaufmännischen Bereich. Für die Klubführung ist die Rückkehr des Meistermachers eine gute Nachricht: Albrechts Erfahrung soll helfen, den Thunern nach den turbulenten vergangenen Wochen wieder mehr Ruhe und Stabilität zu geben. «Er kennt den Klub und seine sportlichen Herausforderungen bestens», sagt Gerber.

Die grosse Frage

Wann kommt Riccardo Braschi (20) zu mehr Spielzeit? Der als Hoffnungsträger aus Florenz gekommene Stürmer musste sich bislang meist gedulden. Im Cup gegen Schaffhausen gelang dem 20-Jährigen per Penalty nun sein erstes Thun-Tor, gegen Hajduk Split durfte er ebenfalls als Joker ran. Trainer Gian-Luca Privitelli sieht Fortschritte: Braschi sei im Strafraum präsenter und behaupte sich mit dem Rücken zum Tor besser. Ans intensive Anlaufen und die vielen Tiefenläufe müsse er sich aber noch gewöhnen. Trotzdem ist sich Privitelli sicher: «Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten noch viel Freude an ihm haben.» Eine Einsatzgarantie gibts vorerst aber nicht.

Gesagt ist gesagt

«Wenn Marco einsatzbereit ist, trägt er die Kapitänsbinde. Steht er nicht auf dem Platz, übernimmt Jan.» Gian-Luca Privitelli stellt klar: Trotz des Captain-Knalls vor knapp zwei Wochen bleibt Marco Bürki (33) die erste Wahl, Jan Bamert (28) sein Stellvertreter. Zumindest bis zur Winterpause. Im Januar will der Trainer dann das definitive Führungsteam festlegen und dabei auch neuen Spielern Raum geben.

Die Blick-Prognose

Lugano wird den Berner Oberländern keine Punkte schenken. Der Auftritt von Thun gegen Hajduk Split hat zwar Mut gemacht, die mangelhafte Chancenverwertung bleibt jedoch ein Problem. Sowieso, wenn der Gegner Lugano heisst: Während Thun in dieser Super-League-Saison schon 27 Tore kassiert hat, musste sich der Lugano-Keeper in zehn Ligaspielen erst siebenmal umdrehen. Entsprechend gross ist auch der Unterschied im Selbstvertrauen der beiden Equipen.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Bürgy, Bürki, Mambwa; Reichmuth, Roth, Käit, Kristal; Dursun, Labeau.

Wer fehlt?

Jan Bamert (gesperrt) sowie Fabio Saiz, Marc Gutbub, Genis Montolio und Mats Seiler (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach zehn Runden:

Dursun 4,0 Käit 4,0 Labeau 3,9

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Der Schiedsrichter

Mirel Turkes leitet die Partie. VAR ist Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Lugano lässt sich auch von einem frühen Rückstand nicht bremsen: Gegen Getafe dreht der Leader die Partie und gewinnt 5:2. Dazu kommt die beste Liga-Defensive mit nur sieben Gegentoren. Die Tessiner sind derzeit schwer zu knacken. Hier gehts zum Lugano-Inside.

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11. Runde

Sa., Servette – Vaduz, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., YB – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., Thun – Lugano, 14.00 Uhr

So., Basel – GC, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr

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