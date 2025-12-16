Stefan MeierLeiter Desk Sport
Showdown um den Thron! Können die St. Galler die Gunst der Stunde nutzen und Thun vom Sockel stossen? Dafür brauchen die Espen einen Sieg gegen Sion und Schützenhilfe aus Winterthur. Glauben Sie an den Führungswechsel oder bleibt Thun souverän? Ihre Meinung ist gefragt.
Das denkt die Blick-Community
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
17
11
34
2
FC St. Gallen
17
13
31
3
BSC Young Boys
17
7
29
4
FC Basel
17
7
28
5
FC Sion
17
6
27
6
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
17
-24
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde