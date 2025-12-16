DE
«St. Gallen spielt einen unfassbar schrecklichen Fussball»
Effektivität statt Schönheit:«St. Gallen spielt einen unfassbar schrecklichen Fussball»

Thun gegen St. Gallen
Kommts im Fernduell zum Leaderwechsel?

Während der Leader beim Schlusslicht Winterthur die Pflicht erfüllen muss, hofft St. Gallen gegen Sion auf den Sprung an die Spitze. Die Ausgangslage verspricht einen heissen Abend.
Showdown um den Thron! Können die St. Galler die Gunst der Stunde nutzen und Thun vom Sockel stossen? Dafür brauchen die Espen einen Sieg gegen Sion und Schützenhilfe aus Winterthur. Glauben Sie an den Führungswechsel oder bleibt Thun souverän? Ihre Meinung ist gefragt.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
17
11
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
17
13
31
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
17
7
29
4
FC Basel
FC Basel
17
7
28
5
FC Sion
FC Sion
17
6
27
6
FC Lugano
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zürich
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
17
-24
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
