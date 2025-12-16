Während der Leader beim Schlusslicht Winterthur die Pflicht erfüllen muss, hofft St. Gallen gegen Sion auf den Sprung an die Spitze. Die Ausgangslage verspricht einen heissen Abend.

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Showdown um den Thron! Können die St. Galler die Gunst der Stunde nutzen und Thun vom Sockel stossen? Dafür brauchen die Espen einen Sieg gegen Sion und Schützenhilfe aus Winterthur. Glauben Sie an den Führungswechsel oder bleibt Thun souverän? Ihre Meinung ist gefragt.

