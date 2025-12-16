Die 17. Runde der Super League war eine für die Torhüter. Die Suche nach dem besten Akteur des Wochenendes wurde zum Duell zwischen Lawrence Ati Zigi und Anthony Racioppi.

Torhüter waren am vergangenen Wochenende Trumpf! Nicht nur bei der Notenvergabe der Blick-Journalisten, sondern auch bei den Usern haben die Torhüter in der 17. Super-League-Runde einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Etwas mehr als tausend Leser haben an der Blick-Umfrage zum besten Spieler der zurückliegenden Super-League-Runde teilgenommen. Die Gilde zwischen den Pfosten hat dabei weit über 60 Prozent eurer Stimmen erhalten – wobei ein Duo über dem Rest steht. Spieler – oder Torhüter – der 17. Runde ist gemäss den Blick-Usern Lawrence Ati Zigi. Der Espen-Keeper erhält für seine Leistung im Spitzenspiel gegen Thun satte 317 Stimmen.

Damit sticht er auch Sion-Schlussmann Anthony Racioppi aus – der für seine Paraden beim 1:0-Sieg gegen GC von der Blick-Community 203 Voten sowie ein Sonderlob erhält. «Der Sion-Torwart ist im Moment Extraklasse», kommentiert ein User.

Am drittmeisten Stimmen erhält mit YB-Aussenverteidiger Jaouen Hadjam übrigens ein Akteur, der wegen einer Gelbsperre nicht mal im Einsatz gestanden hat. Wir behaupten: 75 YB-Fans in der Blick-Community wollten einfach seine gute Leistung in der Europa League gegen Lille wertgeschätzt sehen ... ansonsten hätte das Podest ausschliesslich den Torhütern gehört: Marvin Keller bekam 66 Stimmen.