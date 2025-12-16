Torhüter waren am vergangenen Wochenende Trumpf! Nicht nur bei der Notenvergabe der Blick-Journalisten, sondern auch bei den Usern haben die Torhüter in der 17. Super-League-Runde einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Etwas mehr als tausend Leser haben an der Blick-Umfrage zum besten Spieler der zurückliegenden Super-League-Runde teilgenommen. Die Gilde zwischen den Pfosten hat dabei weit über 60 Prozent eurer Stimmen erhalten – wobei ein Duo über dem Rest steht. Spieler – oder Torhüter – der 17. Runde ist gemäss den Blick-Usern Lawrence Ati Zigi. Der Espen-Keeper erhält für seine Leistung im Spitzenspiel gegen Thun satte 317 Stimmen.
Damit sticht er auch Sion-Schlussmann Anthony Racioppi aus – der für seine Paraden beim 1:0-Sieg gegen GC von der Blick-Community 203 Voten sowie ein Sonderlob erhält. «Der Sion-Torwart ist im Moment Extraklasse», kommentiert ein User.
Am drittmeisten Stimmen erhält mit YB-Aussenverteidiger Jaouen Hadjam übrigens ein Akteur, der wegen einer Gelbsperre nicht mal im Einsatz gestanden hat. Wir behaupten: 75 YB-Fans in der Blick-Community wollten einfach seine gute Leistung in der Europa League gegen Lille wertgeschätzt sehen ... ansonsten hätte das Podest ausschliesslich den Torhütern gehört: Marvin Keller bekam 66 Stimmen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
17
11
34
2
FC St. Gallen
17
13
31
3
BSC Young Boys
17
7
29
4
FC Basel
17
7
28
5
FC Sion
17
6
27
6
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
17
-24
10