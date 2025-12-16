DE
«St. Gallen spielt einen unfassbar schrecklichen Fussball»
2:08
Effektivität statt Schönheit:«St. Gallen spielt einen unfassbar schrecklichen Fussball»

Das sind eure die Spieler der Runde 17
St.-Gallen-Star sticht Sion-Held aus

Die 17. Runde der Super League war eine für die Torhüter. Die Suche nach dem besten Akteur des Wochenendes wurde zum Duell zwischen Lawrence Ati Zigi und Anthony Racioppi.
Publiziert: 10:45 Uhr
1/4
Überragender Zigi: Für mehr als 300 Blick-User ist der Espen-Keeper bester Akteur des vergangenen Super-League-Wochenendes.
Torhüter waren am vergangenen Wochenende Trumpf! Nicht nur bei der Notenvergabe der Blick-Journalisten, sondern auch bei den Usern haben die Torhüter in der 17. Super-League-Runde einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Etwas mehr als tausend Leser haben an der Blick-Umfrage zum besten Spieler der zurückliegenden Super-League-Runde teilgenommen. Die Gilde zwischen den Pfosten hat dabei weit über 60 Prozent eurer Stimmen erhalten – wobei ein Duo über dem Rest steht. Spieler – oder Torhüter – der 17. Runde ist gemäss den Blick-Usern Lawrence Ati Zigi. Der Espen-Keeper erhält für seine Leistung im Spitzenspiel gegen Thun satte 317 Stimmen.

Damit sticht er auch Sion-Schlussmann Anthony Racioppi aus – der für seine Paraden beim 1:0-Sieg gegen GC von der Blick-Community 203 Voten sowie ein Sonderlob erhält. «Der Sion-Torwart ist im Moment Extraklasse», kommentiert ein User.

Am drittmeisten Stimmen erhält mit YB-Aussenverteidiger Jaouen Hadjam übrigens ein Akteur, der wegen einer Gelbsperre nicht mal im Einsatz gestanden hat. Wir behaupten: 75 YB-Fans in der Blick-Community wollten einfach seine gute Leistung in der Europa League gegen Lille wertgeschätzt sehen ... ansonsten hätte das Podest ausschliesslich den Torhütern gehört: Marvin Keller bekam 66 Stimmen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
17
11
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
17
13
31
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
17
7
29
4
FC Basel
FC Basel
17
7
28
5
FC Sion
FC Sion
17
6
27
6
FC Lugano
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zürich
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
17
-24
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
