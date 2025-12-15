Beim FC Basel steigt der Druck auf Ludovic Magnin: Seit Ende Oktober hat der Meister in der Super League nur einen Sieg einfahren können. Muss er noch vor der Winterpause seinen Posten räumen? Hier gehts zur Auflösung der Blick-Umfrage.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Ein Sieg aus den letzten sechs Meisterschaftsspielen, dazu kein einziges Tor in drei Partien vor Heimpublikum – der FC Basel ist in der Super League derzeit im Kriechgang unterwegs. Die Folge: Tabellenplatz vier und sechs Punkte Rückstand auf Leader Thun. Zu wenig für die Ansprüche des amtierenden Meisters, weshalb der Druck auf Ludovic Magnin nach dem 0:0 am Sonntag gegen Lausanne weiter zugenommen hat. Bis zur Winterpause bleiben noch zwei Partien, um diese Bilanz aufzubessern.

Allerdings: Kann sich Magnin überhaupt so lange halten? Das wollten wir von den Blick-Userinnen und -Usern wissen und stellten deshalb die Frage: «Ist Ludovic Magnin an Weihnachten noch FCB-Trainer?» Und die Umfrage, an der rund 4000 Personen teilnahmen, zeigt ein klares Verdikt: 44 Prozent wählen die Option «Nein, der FCB wird sich von ihm trennen» und gehen somit von einer baldigen Entlassung aus.

Dagegen sind nur 23 Prozent der Teilnehmenden davon überzeugt, dass der Waadtländer unabhängig vom Ausgang der beiden Spiele im Amt bleiben wird. Die übrigen 33 Prozent wagen keine Voraussage: Rund 1300 Personen entscheiden sich für die Antwortoption «Warten wird mal noch die zwei Spiele in dieser Woche ab».

Immerhin: Auch gegen Lausanne konnte sich der FCB ein deutliches Chancenplus erarbeiten. Magnin selbst gibt sich deshalb zuversichtlich: «Der Weg, wie wir Fussball spielen, ist zu hundert Prozent der richtige», meint der 46-Jährige nach der Nullnummer vom Sonntag. Ob dies bald auch wieder zu Toren und Siegen führt, werden die nächsten Spiele in Luzern (Mittwoch) und gegen Servette (Samstag) zeigen.