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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg