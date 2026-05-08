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Bestehst du im Quiz zur 36. Super-League-Runde?

Die 36. Runde der Super League steht vor der Tür und damit auch das wöchentlich Quiz vor dem Wochenende. Auf dich warten sechs knifflige Fragen – teste jetzt dein Wissen.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Thun tritt gegen Sion zum ersten Spiel als Meister an – bist du der Meister im Quiz zur 36. Super-League-Runde?
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
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FC Basel
FC Basel
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      FC Sion
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      FC St. Gallen
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      FC Lausanne-Sport
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      FC Zürich
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      FC Lugano
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      FC Luzern
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      BSC Young Boys
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      Servette FC
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