Davide MalinconicoRedaktor Sport
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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg