Was weisst du noch über die Spiele der 9. Runde der Super League? Teste jetzt dein Wissen im Blick-Quiz!

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Die 9. Runde der Super League hatte einiges zu bieten: Luzern feierte beim 5:1 gegen GC einen Kantersieg, wobei Daniel Mikolajewski (20) gleich dreimal traf. YB drehte gegen Servette einen 0:2-Rückstand und gewann 3:2, während Sion und Zürich 1:1 spielten. Am Sonntag setzte sich Thun in Vaduz mit 2:1 durch, St. Gallen gewann in Basel 3:1 und Lugano unterstrich mit einem 4:0 in Lausanne seine Tabellenführung.

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