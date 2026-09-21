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Wie schlägst du dich im Super-League-Quiz zur 9. Runde?

Was weisst du noch über die Spiele der 9. Runde der Super League? Teste jetzt dein Wissen im Blick-Quiz!
Publiziert: 15:02 Uhr
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Daniel Mikolajewski krönte seine starke Leistung gegen GC mit einem Hattrick und hatte damit entscheidenden Anteil am 5:1-Sieg des FC Luzern.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Blick Sportdesk

Die 9. Runde der Super League hatte einiges zu bieten: Luzern feierte beim 5:1 gegen GC einen Kantersieg, wobei Daniel Mikolajewski (20) gleich dreimal traf. YB drehte gegen Servette einen 0:2-Rückstand und gewann 3:2, während Sion und Zürich 1:1 spielten. Am Sonntag setzte sich Thun in Vaduz mit 2:1 durch, St. Gallen gewann in Basel 3:1 und Lugano unterstrich mit einem 4:0 in Lausanne seine Tabellenführung.

Finde hier heraus, was du alles über die Spiele der 9. Super-League-Runde weisst! 

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Sion
FC Sion
Servette FC
Servette FC
FC Thun
FC Thun
FC Vaduz
FC Vaduz
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Basel
FC Basel
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Zürich
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
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        FC Vaduz
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        BSC Young Boys
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        FC Basel
        FC Basel
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Zürich
        FC Zürich
        Grasshopper Club Zürich
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