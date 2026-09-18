Wie meisterst du das Quiz zur neunten Super-League-Runde?

Blick Sportdesk
Eine Runde steht in der Super League vor der ungewöhnlich langen Nati-Pause noch an. Dabei reisen kriselnde St. Galler in den St. Jakob-Park, Vaduz-Trainer Marc Schneider bekommt es mit seinem Jugendklub zu tun und GC tritt in Luzern auf ungeliebtem Terrain an.
Bereits im Vorfeld für viel Gesprächsstoff sorgt das Duell zwischen Sion und dem FC Zürich. Weshalb? Teste dein Wissen jetzt im Blick-Quiz zur neunten Runde.
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
8
16
22
2
FC Sion
8
9
18
3
BSC Young Boys
8
12
16
4
FC Basel
8
2
13
5
Servette FC
8
-1
10
6
FC St. Gallen
8
-5
10
7
FC Zürich
8
-6
10
8
FC Luzern
8
-5
9
9
Grasshopper Club Zürich
8
-7
8
10
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde