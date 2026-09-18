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Teste dein Wissen!
Wie meisterst du das Quiz zur neunten Super-League-Runde?

In der Super League steht am Wochenende die neunte Runde an. Zur Einstimmung gibts jetzt das passende Blick-Quiz – mach jetzt mit und teste dein Wissen!
Publiziert: 15:36 Uhr
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1/5
Nach zuletzt vier Siegen in Folge ist Sion erster Verfolger von Leader Lugano.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Blick Sportdesk

Eine Runde steht in der Super League vor der ungewöhnlich langen Nati-Pause noch an. Dabei reisen kriselnde St. Galler in den St. Jakob-Park, Vaduz-Trainer Marc Schneider bekommt es mit seinem Jugendklub zu tun und GC tritt in Luzern auf ungeliebtem Terrain an.

Bereits im Vorfeld für viel Gesprächsstoff sorgt das Duell zwischen Sion und dem FC Zürich. Weshalb? Teste dein Wissen jetzt im Blick-Quiz zur neunten Runde.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
8
16
22
2
FC Sion
FC Sion
8
9
18
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
Servette FC
Servette FC
8
-1
10
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
-5
10
7
FC Zürich
FC Zürich
8
-6
10
8
FC Luzern
FC Luzern
8
-5
9
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
-7
8
10
FC Thun
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Basel
FC Basel
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Servette FC
Servette FC
FC Lugano
FC Lugano
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
FC Luzern
FC Luzern
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Vaduz
FC Vaduz
Grasshopper Club Zürich
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        FC Basel
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        FC Lausanne-Sport
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        Servette FC
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        FC Lugano
        FC Lugano
        Super League
        Super League
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Luzern
        FC Luzern
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Vaduz
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        Grasshopper Club Zürich
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