Wie meisterst du das Quiz zur neunten Super-League-Runde?

In der Super League steht am Wochenende die neunte Runde an. Zur Einstimmung gibts jetzt das passende Blick-Quiz – mach jetzt mit und teste dein Wissen!

Blick Sportdesk

Eine Runde steht in der Super League vor der ungewöhnlich langen Nati-Pause noch an. Dabei reisen kriselnde St. Galler in den St. Jakob-Park, Vaduz-Trainer Marc Schneider bekommt es mit seinem Jugendklub zu tun und GC tritt in Luzern auf ungeliebtem Terrain an.

Bereits im Vorfeld für viel Gesprächsstoff sorgt das Duell zwischen Sion und dem FC Zürich. Weshalb? Teste dein Wissen jetzt im Blick-Quiz zur neunten Runde.

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